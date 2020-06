Lazio-Fiorentina, dalle sagome alla scritta in Tevere: nuovo look per l'Olimpico

«Tu non sarai mai sola». La scritta bianca risalta sui seggiolini blu della Tribuna Tevere allo Stadio Olimpico. E’ questa la prima immagine che i giocatori della Lazio avranno davanti ai propri occhi al momento di entrare in campo. Una delle tante sorprese che la società biancoceleste ha preparato per rendere meno spettrale l’impianto di gioco senza tifosi. L’emergenza Covid-19 impone le gare a porte chiuse. Per questo la Lazio ha avviato l’iniziativa delle sagome personalizzabili con il volto dei tifosi. Cartonati presetnti sugli spalti dello stadio in ogni gara casalinga. Un modo per far sentire meno sola la squadra di Simone Inzaghi e aiutare la Croce Rossa, a cui sarà devoluto parte dell’incasso derivato dalla vendita delle sagome. Ultimo aggiornamento: 20:09

