Nel cinema sempre tifosi romanisti? Massimiliano Bruno recita a memoria la formazione della Lazio

Martedì 28 Novembre 2023, 13:50

Un espediente autoriale spesso si ripete in lungo, medio, cortometraggi per tv o cinema: quello del personaggio romano tifoso romanista. Una comodità di scrittura quasi sempre "contestata" dai tifosi della Lazio che raramente si vedono rappresentati nella creatività degli sceneggiatori. In occasione della presentazione della serie tv "Non ci resta che il crimine", Massimiliano Bruno, regista e attore e tifoso della Juve, ha voluto sfatare questa leggenda... cinematografica. E lo ha fatto spiegandone i motivi ma, soprattutto, recitando a memoria la formazione della Lazio del primo scudetto, quello della stagione 1973/74.