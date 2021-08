Lazio, niente Fifa per il prossimo anno

Giovedì 5 Agosto 2021, 21:31

La Lazio non farà più parte di Fifa come la Juventus, la Roma e l'Atalanta. Una squadra a tinte biancocelesti ci sarà, ma senza il nome Lazio e lo stemma ufficiale, si chiamerà Latium, il nome in latino della regione Lazio. Questo perché la società di Formello non ha dato l'autorizzazione a Ea Sport per la nuova versione del gioco che verrà rilasciata il 1 ottobre del 2021. Una scelta che era nell'aria, considerato anche l'accordo che la Lazio di Lotito ha siglato con Konami a dicembre del 2020.