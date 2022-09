Giovedì 8 Settembre 2022, 07:17 - Ultimo aggiornamento: 07:18

Il turnover c’è ed apre diversi ballottaggi in ogni reparto. In porta Sarri rilancia Maximiano: dopo quell’uscita a vuoto - condita dal rosso - per cui ha perso il posto (ai danni di Provedel) alla prima giornata di campionato, il portoghese cerca il riscatto in Europa contro il Feyenoord. Il tecnico invece è indeciso su chi schierargli davanti per difenderlo: a sorpresa, potrebbe toccare a Lazzari e Patric un po’ di riposo, al loro posto Hysaj e Gila con Romagnoli e Marusic a completare il quartetto. Casale non è ancora pronto, ma così rischia di diventare un caso. Grandi dubbi a centrocampo, con il solo Cataldi (squalificato poi col Verona) certo di una maglia e Luis Alberto deciso a partire dal primo minuto. Milinkovic potrebbe rifiatare un tempo, Vecino e Basic duellano per farne le veci sul piano fisico. Martedì Sarri aveva deciso di affrontare il debutto con il tridente titolare Felipe-Immobile-Zaccagni, ma l’ultimo allenamento gli a infilato un altro grillo nel cervello. Per due giorni Cancellieri è stato male, ma ieri si è presentato con una condizione ottima e ora insidia Anderson.

VISITA DEL PILOTA OCON

Radu si è ripreso dall’influenza, Pedro è out, ma comunque al settimo cielo per la visita di ieri di Esteban Ocon, pilota automobilistico francese della Formula 1: «Che bello riceverlo a Formello». Il campione ha conosciuto il gruppo, si è immortalato con l’aquila Olympia e la maglia biancoceleste nel centro sportivo: «Ho avuto la possibilità di incontrare alcuni calciatori della Lazio, è stato bello conoscerli e vedere le strutture da vicino. Ho avuto questa opportunità grazie a Binance, sponsor dei biancocelesti e dell’Alpine. Sono felice di aver potuto vedere qualcosa di diverso rispetto al mio lavoro. Sono un tifoso del Psg e seguo il calcio. So che Immo+bile è un grande appassionato di Formula 1, quindi abbiamo parlato un po’ di macchine, mi ha fatto vedere anche la sua (ride, ndr. Grazie per l’accoglienza e forza Lazio».