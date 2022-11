Lazio ko col Feyenoord, addio Europa League: biancocelesti in Conference. Decisivo il gol di Gimenez

Da possibile serata del primato, la Lazio crolla a Rotterdam e ancora una volta si dimostra debole in trasferta in Europa. I biancocelesti perdono col Feyenoord e retrocedono in Conference League. Basta un semplice guizzo (viziato da un possibile fallo) del neoentrato Gimenez per rispedire il club capitolino a Roma deluso e fuori dalla seconda competizione europea.

Feyenoord-Lazio 1-0, la cronaca

Lazio sprecona nel primo tempo

Il match inizia con qualche minuto di ritardo per la scarsa visibilità, ma i ritmi sono subito arrembanti. Danilo sfiora il gol su buco di Patric, mentre Felipe Anderson prende la traversa dopo la svista di Hancko con Bijlow determinante. La squadra di Sarri impiega giusto qualche minuto a prendere le misure all’avversario e in contropiede con Felipe Anderson è sempre pericolosa. Al 21’ proprio il brasiliano sfrutta un errore di Trauner e manda in porta Cancellieri che perde l’attimo spostandosi la palla sul mancino e calciando fuori. Più la difesa del Feyenoord si allarga, più i biancocelesti trovano spazio come al 24’ con Lazzari fermato in uscita da Bijlow. I padroni di casa invece optano per le conclusioni da fuori come quella di Paixao che impegna Provedel in un gran tuffo. La grande intensità resta fino al termine della prima frazione, anche se a calare sono le occasioni.

Un guizzo di Gimenez cambia la partita

Nel secondo tempo si cambia subito sulle fasce difensive. Marusic prende il post dell’ammonito Lazzari con Hysaj che si sposta a destra, mentre per i padroni di casa Hartman rileva Lopez. La prima occasione della seconda frazione ce l’ha di nuovo Felipe Anderson che sfrutta un retropassaggio sbagliato di Dilrosun e parte indisturbato verso Bijlow, ma quest’ultimo si dimostra ancora una volta decisivo. È invece Paixao con uno spunto su Hysaj a impensierire di nuovo Provedel. Serve nuova linfa alla fase offensiva, così Slot inserisce Gimenez, mentre Sarri sceglie la carta Pedro, ma al posto dell’ammonito Zaccagni, non Cancellieri. Così come all’andata il numero 29 degli olandesi dà subito la scossa e trova il vantaggio spingendo Patric su Provedel. Sarri così inserisce Vecino e Cataldi, mentre il Feyenoord rischia il raddoppio col tiro da fuori di Kokcu che prende il palo. Entra anche Romero per i biancocelesti, ma nell'assalto finale non basta e si prende pure l'espulsione.