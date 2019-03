​La festa post derby continua: giovedì cancelli aperti a Formello, si attende ufficialità

La festa continua. Dopo il derby vinto con la Roma per 3-0, la Lazio aprirà il centro sportivo di Formello al pubblico nella giornata di giovedì. Manca ancora l’ufficialità, ma questa sembra essere l’intenzione del club desideroso di accontentare le richiese dei tifosi. In tanti sui social avevano espresso il desiderio di ringraziare i giocatori per il trionfo nella stracittadina e caricarli in vista del match con la Fiorentina di domenica sera al Franchi. Già in passato sono state fatte iniziative simili, ma prima di programmare la visita a Formello i tifosi dovranno attendere una comunicazione ufficiale da parte della Lazio. Ultimo aggiornamento: 13:42





