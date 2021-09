Le biancocelesti si presentano alla città: stasera l'evento in via Veneto

Mercoledì 1 Settembre 2021, 14:50

La Lazio femminile si presenta alla città. E lo fa nel cuore della Capitale, a via Veneto. Stasera infatti le biancocelesti sfileranno nell'incantevole cornice della Mura Aureliane, nella parte storica della via, «indossando i capi di Moimimì, la casa di moda che ha realizzato le divise ufficiali della squadra e la tenuta da viaggio per le trasferte», si legge nella nota diramata dalla società. Le giovani calciatrici sfileranno insieme a delle modelle professioniste ma, oltre l'evento, "Il Calcio incontra la Moda", c'è attesa per conoscere da vicino le ragazze che l'anno scorso hanno vinto il campionato di Serie B e che quest'anno, per la prima volta nella storia della Lazio, giocheranno nel massimo campionato italiano, l'ultimo da dilettanti, perché ormai il professionismo è davvero alle porte anche per loro.

APPROFONDIMENTI SERIE A FEMMINILE La Lazio parte con una sconfitta: passa la Samp SERIE A FEMMINILE La Roma femminile passa 3-0 ad Empoli

Il programma della serata

Una serata aperta al pubblico, alla quale parteciperanno anche la sindaca di Roma, Virginia Raggi, e il presidente Claudio Lotito, che ha creduto così tanto in questo progetto che ha deciso, all'inizio dell'anno, di affidare le sorti della sua squadra a una delle calciatrici italiane più vincenti della storia: e l'obiettivo, il patron biancoceleste, lo ha centrato in pieno. Il debutto non è stato quello sognato (sconfitta in casa contro la Samp), ma la Lazio ha fato vedere delle buone cose, e ha pagato sicuramente l'inesperienza che comunque, a questi livelli, serve sempre. «Alla cerimonia presentata da Riccardo Celletti, speaker della Lazio, saranno presenti inoltre l’assessora Veronica Tasciotti, che ha le deleghe per lo sport, il turismo, i grandi eventi e le politiche giovanili, e ospiti del mondo dello sport e dello spettacolo» spiega ancora la nota della societa. «Nel corso della serata - chiude il comunicato - si esibiranno il violinista Andrea Casta e il chitarrista Jacopo Mastrangelo, che eseguiranno brani del loro repertorio legati allo spirito della serata».