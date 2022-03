Lazio, la continuità ritrovata di Felipe Anderson: col Venezia punta un "back to back" che manca dal 2018

In casa Lazio sono già iniziati i calcoli. Dopo i pareggi di Roma e Atalanta stasera i biancocelesti avranno un’occasione ghiottissima per balzare al quinto posto. Basterà una vittoria, ma guai a rilassarsi troppo col Venezia. Il cammino stagionale dimostra che il club capitolino non può permettersi di sottovalutare nessuno, concetto ampiamente ribadito da Sarri ai suoi calciatori. Il Comandante pretenderà un'altra grande prova e con ogni probabilità si affiderà di nuovo all’estro di Felipe Anderson, tornato in netta fase “up” citando il tecnico stesso.

Felipe è tornato a sorridere in campo e questa non è mai una notizia banale per la Lazio. Quando è in giornata può fare qualunque cosa e all’Unipol Domus lo ha dimostrato, soprattutto con la rete del 3-0 trovata con una nonchalance disarmante. Saltati Lovato e Carboni come al campetto del quartiere e appoggio semplice alla destra di Cragno per siglare la seconda perla del suo 2022. L’inizio di anno in sordina è ormai un lontano ricordo per Pipe che dal Do Dragao in poi ha ritrovato continuità con cinque partite consecutive da titolare un assist e due centri, l’ultimo appunto a Cagliari mentre il primo a Udine. Proprio alla Dacia Arena sono emersi i segnali di ripresa e non solo per il gol. Con l’ingresso di Cabral al posto di Pedro il classe ’93 si è spostato a destra, la corsia preferita, e in un lampo tutte le insicurezze e le titubanze mostrate da falso nueve sono sparite. Rieccolo dribblare, crossare e pure rientrare come tanto piace a Sarri. Un crescendo quello di Felipe Anderson arrivato al picco sabato scorso.

Un picco dal quale però il brasiliano non intende minimamente scendere. Difficilmente Sarri non punterà su di lui stasera. Il Comandante sa come utilizzarlo e soprattutto conosce ogni lato del suo carattere e togliergli fiducia ora sarebbe controproducente per l’equilibrio trovato dalla squadra. In più la gara contro il Venezia sarebbe importante anche per trovare continuità sotto porta. Il numero 7 biancoceleste quest’anno ha fornito 7 assist - specialità della casa che gli potrebbe valere un bonus importate al raggiungimento della doppia cifra - e siglato 6 gol. Tutti e sei però Pipe li ha distribuiti senza riuscire a confermarsi gara dopo gara. Dando un’occhiata alle ultime stagioni infatti per trovare due partite consecutive a segno bisogna tornare al novembre 2018, la sua prima stagione in Premier League. In West Ham-Burnley trovò la prima doppietta con la maglia degli Hammers e la settimana dopo in casa dell’Huddersfield inchiodò il risultato sull'1-1. «Back to back» direbbero a Londra. È arrivato il momento di ripetersi a Roma.