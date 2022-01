Lazio, Felipe Anderson assente alla ripresa. Problema muscolare per Luiz Felipe ma partirà per lo stage

Sono riprese le operazioni a Formello. La Lazio come da programma si è ritrovata nel proprio centro sportivo dalle ore 15. Tanti i presenti agli ordini di Sarri sul secondo campo del quartier generale biancoceleste. Tra questi anche due dei tre calciatori convocati per lo stage dell’Italia, ovvero Immobile e Zaccagni. Non si è visto invece Luiz Felipe. Il difensore nel pomeriggio si è recato presso la clinica Paideia per svolgere degli accertamenti in seguito a un fastidio muscolare avvertito al termine del match contro l’Atalanta. Partirà comunque per Coverciano e sarà valutato dallo staff della Nazionale per evitare un altro caso Immobile.

Sarri recupera Radu. Felipe Anderson si ferma per un mal di schiena

Tra i presenti (come anticipato stamani) vi era anche Radu, reduce dalle visite di idoneità presso la clinica Paideia. Sarri ha recuperato definitivamente anche il difensore romeno dopo il Covid. Per lui dopo l’attivazione atletica e la partitella tattica è stato il momento di recuperare il lavoro perso la settimana scorsa insieme a Basic e André Anderson. Tutti e tre hanno svolto dei circuiti basati sulle variazioni di ritmo. Il resto del gruppo ha concluso la seduta con degli allunghi e delle navette dalle quali sono stati risparmiati Immobile e Zaccagni che domani si aggregheranno al ritiro della Nazionale insieme all’acciaccato Luiz Felipe. Saranno loro gli unici tre a lasciare il Lazio Training Center. Niente fase atletica per i portieri e Luis Alberto, rientrati tutti e quattro anzitempo negli spogliatoi. Questo pomeriggio non si sono visti in gruppo Acerbi e Pedro. Entrambi reduci da uno stiramento, il difensore al flessore e l’esterno al soleo, stanno tentando il recupero per la Fiorentina. La riabilitazione del Leone dà maggiori speranze al momento rispetto a quella del canario che comunque cercherà lo scatto decisivo per il Franchi. Non si si sono allenati neppure Akpa Akpro, atteso a Formello in questa settimana per tornare ad allenarsi e Felipe Anderson. Per il brasiliano dovrebbe trattarsi di mal di schiena, nulla di grave.