Lazio: Felipe Anderson ancora out, Muriqi decide la partitella. Controlli per Acerbi e Pedro

Concluso anche il secondo allenamento della settimana per la Lazio. I biancocelesti proseguono il programma di lavoro nel proprio quartier generale. Ieri è toccato alla fase atletica. Oggi invece alla forza per chiudere poi con la tecnica tramite il possesso palla e una partita a campo ridotto. Quest’ultima è stata risolta da un Muriqi sempre più in partenza da Formello e protagonista di un’esultanza scherzosamente liberatoria sul campo Fersini. Su di lui è in forte pressing il Maiorca, ma in attesa di sviluppi concreti l’attaccante kosovaro continua ad allenarsi nel Lazio Training Center.

Lazio, accertamenti per Acerbi e Pedro. Felipe Anderson ancora assente

Rispetto a quanto visto nel pomeriggio di ieri, quest’oggi Sarri non ha avuto a disposizione Immobile e Zaccagni. I due attaccanti sono partiti alla volta di Coverciano per lo stage dell’Italia. Con loro anche Luiz Felipe nonostante il fastidio muscolare riscontrato sabato contro l’Atalanta. Viste le tante assenze Sarri quest’oggi ha aggregato alla prima squadra i tre ragazzi della Primavera Floriani Mussolini, Bertini e Crespi, ma anche il fuori rosa Durmisi. Oltre agli azzurri, in gruppo quest’oggi mancavano gli infortunati di lungo termine Acerbi e Pedro. Entrambi oggi hanno svolto degli accertamenti nella clinica Paideia. Sarri incrocia le dita per averli a disposizione per la Fiorentina. Niente campo per Akpa Akpro atteso comunque a Formello nei prossimi giorni. Infine ancora out Felipe Anderson. Il brasiliano è alle prese col mal di schiena e anche oggi si è allenato solamente in palestra. La squadra chiuderà il lavoro settimanale con due doppie sedute. Il weekend sarà di riposo.