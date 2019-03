Lazio, stangata Uefa: 3 giornate a Marusic e un turno alla Curva Nord

Stangata dell'Uefa sulla Lazio. La partita di Siviglia, costata l'eliminazione ai biancocelesti, si porta anche lo strascico di 3 giornate di squalifica inflitte a Marusic, espulso in Spagna, e di un turno di chiusura per un settore dello stadio Olimpico (presumibilmente la Curva Nord).



La Lazio era sotto inchiesta da parte della Uefa per «comportamento razzista» dei suoi tifosi la Uefa e ha contestato al club di Lotito presunti saluti fascisti da parte di alcuni tifosi nel settore ospiti dopo Siviglia-Lazio, gara dei sedicesimi di Europa League. Per il giocatore montenegrino invece pesa il cartellino rosso diretto per una gomitata nel secondo tempo inferta a un avversario. La Lazio farà ricorso per entrambi i provvedimenti. Ultimo aggiornamento: 18:49





