Lazio: la volata europea passa per l'ostacolo Juventus e intanto la società festeggia Lotito

Le fatiche della corsa all’Europa League richiedono sforzi importanti. La Lazio sta pian piano raccogliendo i frutti del duro lavoro fatto durante la settimana a Formello e per questo motivo Sarri ha deciso di premiare i suoi calciatori con due giorni di riposo. Un break di 48 ore al termine delle quali il Comandante spera di avere di nuovo a disposizione Pedro, oggi in Paideia per gli accertamenti al polpaccio, e Immobile ancora dolorante alla caviglia.

Lazio, la corsa all’Europa League entra nel vivo: Juve nel mirino

I tre punti contro la Sampdoria arrivati grazie a Patric e un Luis Alberto tornato Mago hanno confermato la crescita nei risultati. La Lazio al momento si ritrova al quinto posto a 62 punti in attesa della sfida tra Fiorentina e Roma al Franchi. Con due partite ancora in programma i biancocelesti hanno il destino nelle loro mani. Destino che però passerà su un campo ostico come l’Allianz Stadium. Quello di lunedì sera sarà un crocevia determinante dai mille significati. In primis la Lazio sogna un finale con due vittorie di fila come non avviene da 10 anni (stagione 2011/12 con Reja). In più, si tratterà del primo ritorno da avversario contro la Juventus per Sarri. Un legame mai sbocciato quello con i bianconeri e per questo il tecnico sogna lo sgambetto dopo il pesante ko dell’andata dove la squadra di Allegri espugnò l’Olimpico concedendo solo 8 tiri alla Lazio priva di Immobile. Il terzo significato, quello più importante, sarà la qualificazione in Europa League. Con un buon risultato all’Allianz il club capitolino sarebbe ad un passo dalla quinta stagione di fila in Europa con un bottino di circa 20 milioni nelle proprie casse.

Bottino al quale punta senza dubbio il presidente Lotito, festeggiato del giorno in casa Lazio per i suoi 65 anni: «In carica dal 19 luglio del 2004, da numero uno della Prima Squadra della Capitale ha finora vinto tre Coppe Italia nelle stagioni 2008-2009, 2012-2013 e 2018-2019, tre Supercoppe italiane nel 2009, nel 2017 e nel 2019, un Campionato Primavera nel 2012-2013, due Coppe Italia Primavera nel 2013-2014 e nel 2014-2015 ed una Supercoppa Primavera nel 2014». Si apre così il comunicato, seguito dagli auguri da parte della società: «Nel 2015, il presidente Lotito si è aggiudicato il premio Financial Fair Play (organizzato dall'Associazione Italiana Allenatori Calcio e dall'associazione no profit DGS Sport&Cultura) per la rigorosa e meticolosa gestione del bilancio economico della Società Sportiva Lazio. Dalla Società, dai giocatori e da tutto lo staff biancoceleste, i più sentiti auguri di buon compleanno».