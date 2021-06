Lazio, il 2 giugno 2021 si festeggiano i cento anni dall'elevazione a Ente Morale

2 giugno 2021: nel centenario dell’elevazione ad Ente Morale, un secolo speciale. E particolare, in nome della SS Lazio, una delle polisportive più antiche d'Italia e d'Europa. Oggi ricorrono i 100 anni dal giorno in cui la Società Podistica Lazio fu eretta in ente morale con Regio decreto su proposta del Ministro dell’istruzione Benedetto Croce, durante il governo Giolitti, proprio il 2 giugno del 1921. In questa ricorrenza la S.S. Lazio, in tutta la sua dimensione polisportiva, ha voluto ricordare l’importanza che sport e passione si traducano in azioni concrete al servizio dei bisognosi, ed ha per questo dato vita alla Fondazione S.S. Lazio 1900 (www.fondazionesslazio.org) che già insieme a Roma Cares ha svolto nel giorno della Befana una giornata dedicata ai bambini, donando loro regali e omaggi delle due squadre di calcio della Capitale.

LA STORIA

Si tratta di quella Lazio di inizio ‘900, che creò un “Asilo Lazio” per i bisognosi, in cui Grazia Deledda insegnava le lettere e Rodolfo Lanciani curava l’insegnamento della storia, che destinò il campo della Rondinella a coltura per darne i raccolti alle persone indigenti, rivivrà nella neonata Fondazione. Rivivrà innanzitutto valorizzando il genio femminile, che tanto diede a quella Lazio del primo quarto di XX secolo: la Fondazione ha infatti come Presidente Gabriella Bascelli, atleta olimpica azzurra e campionessa d’Europa con i colori biancocelesti.

Rivivrà grazie all’adesione di tanti volti noti che hanno colto il valore insito nelle finalità della Fondazione, ovvero la promozione di stili di vita sani e sostenibili, la diffusione dei valori dello sport, l’aiuto concreto alle persone e alle comunità disagiate, la valorizzazione della cultura e della storia biancoceleste. Tra questi spiccano i nomi di Mario Pescante, ex presidente del Coni e presidente onorario del Comitato Olimpico europeo, di Gianni Petrucci, presidente della Federbasket, del virologo e immunologo Roberto Burioni e di tanti altri.

