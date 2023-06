Lazio, seduta tattica anti-Empoli: gestito Romagnoli, Cataldi in dubbio. Radu: «Ora smetto, poi rifletterò sul da farsi»

Archiviato il penultimo allenamento della stagione. La Lazio si è ritrovata nel pomeriggio a Formello per portare a termine una classica seduta di antivigilia rispetto alla sfida con l’Empoli. Torello, attivazione atletica e rapidità, per poi passare alle prove tattiche e alle palle inattive. Questo il programma svolto interamente quasi da tutta la squadra. È stato infatti gestito Romagnoli (che però sta bene) mentre Cataldi si è visto solo nel finale e una decisione verrà presa solo domani su una convocazione o meno. Convocazione della quale ovviamente non farà parte Marusic, che ha concluso anzitempo la sua stagione.

Lazio, le parole di Radu

L’appuntamento per la rifinitura sarà domani in mattinata, in quello che sarà l’ultimo allenamento a Formello per Radu. Il veterano biancoceleste con la Cremonese è stato salutato allo stadio Olimpico dall'ambiente laziale e ha parlato così al portale Pro Sport: «Ora vado in vacanza, poi inizierò a pensare a cosa voglio fare.

Ero molto concentrato sul calcio, determinato a non pensare mai a quello che sarà. Con la mia famiglia resteremo in Italia, ma la mia casa è la Romania e a volte il desiderio di tornare è grande. Finora sono riuscito a starci un bel po', ma in futuro lo farò ancora più spesso».

Probabili formazioni:

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic, Vecino, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All.: Sarri.

Indisponibili: Cataldi, Marusic.

Diffidati: Cancellieri, Luis Alberto, Milinkovic.

Squalificati: -

Empoli (4-2-3-1): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Parisi; Grassi, Bandinelli; Akpa Akpro, Fazzini, Cambiaghi; Caputo. All.: Zanetti.

Indisponibili: De Winter, Ebuehi, Marin.

Diffidati: Fazzini, Satriano, Henderson.

Squalificati: -