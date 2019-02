Lazio, Inzaghi: «Siamo in corsa su tutti i fronti. Immobile? Rientra contro il Siviglia»

Ultimo aggiornamento: 23:12

Dopo la partita contro l'Empoli, l'allenatore della Lazio, Simone Inzaghi, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport."Il primo tempo è stato ben giocato, dovevamo segnare con Milinkovic e Correa il secondo gol. Nella ripresa abbiamo perso lucidità, ci siamo allungati ma l'Empoli è una squadra ben allenata, siamo stati bravi a soffrire senza subire troppo. Sono sei punti molto sofferti quelli con Frosinone ed Empoli ma importanti per la nostra classifica, è la terza partita in neanche sette giorni. Avevo acciaccati a fine primo tempo, giocatori che chiedevano il cambio a cui ho chiesto di stringere i denti. Chi è entrato mi ha dato grandi risposte. Siamo in corsa su tutti i fronti. Il nostro segreto è il gruppo"."Abbiamo vinto le ultime due partite 1-0 con gol di Caicedo, che l'anno scorso ha subito critiche ingiuste. Ho chiesto alla società di tenere Caicedo perché è un professionista esemplare che lavora sempre e risponde bene. Sostituire Immobile non è facile ma lui lo ha sempre fatto al meglio. Dopo i 120 minuti di Milano ho avuto grandi risposte. Il rigore? I nostri rigoristi sono Immobile e Luis Alberto, poi c'erano Lulic, Romulo e Correa che potevano batterli. Caicedo mi aveva detto questa mattina che si sentiva di calciare un rigore se ce ne fosse stato uno, poi è chiaro che tutti gli attaccanti vogliono fare gol. Caicedo si è preso una bella responsabilità ma è stato bravo. A volte quando si prova sempre a giocare la palla si rischia, vogliamo far correre gli avversari con il possesso e ogni tanto sbagliamo qualche disimpegno. Sono rischi che si possono correre, per quanto riguarda i risultati l'anno scorso avremmo vinto queste partite con un risultato più largo ma quel che conta sono i risultati"."Il nostro punto di forza? Il gruppo che vuole sempre arrivare fino in fondo, oggi mancavano diversi giocatori importanti ma a prescindere dagli interpreti sappiamo soffrire e queste due partite lo testimoniano. Anche all'andata avevamo collezionato gli stessi risultati dopo Juventus e Napoli. Immobile? Penso che con il Siviglia ci sarà, così come. Ci sarà da valutare Milinkovic, Caicedo e Correa che ha giocato con una fasciatura abbondante. Adesso avremo una settimana abbondante per preparare la partita".