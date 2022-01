Diretta Lazio-Empoli alle 14.30: formazioni ufficiali e dove vederla in tv e streaming

Mentre mezza Serie A si ferma per l'esplosione dei casi Covid, la Lazio torna in campo all'Olimpico dopo la sosta per confermare i passi avanti mostrati nelle ultime uscite. Maurizio Sarri ritrova Ciro Immobile al centro dell'attacco. Aurelio Andreazzoli, da ex romanista, proverà a fermare i biancocelesti.

Formazioni ufficiali

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Marusic, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Immobile, F. Anderson.

A disp: Reina, Adamonis, Patric, Radu, Vavro, Lazzari, Leiva, Jony, Raul Moro, Zaccagni, André Anderson, Muriqi.

All.: Sarri



EMPOLI (4-3-2-1) - Vicario; Stojanovic, Luperto, Ismajli, Parisi; Zurkowski, Ricci, Henderson; Bajrami, Di Francesco; La Mantia.

A disp.: Ujkani, Furlan, Tonelli, Viti, Marchizza, Fiamozzi, Stulac, Asllani, Bandinelli, Pinamonti, Mancuso.

All.: Andreazzoli.

Dove vedere Lazio-Empoli

Il match tra Lazio e Empoli, con fischio d’inizio alle ore 14.30 all’Olimpico di Roma, sarà visibile su Dazn.