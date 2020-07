Lazio, l'emergenza in difesa continua: si ferma anche Radu

Ultimo aggiornamento: 17:52

Emergenza continua. Non si fermano gli infortuni in casa Lazio . Dopo Leiva, Correa e Marusic, alla lista degli indisponibili si aggiunge ancheIl romeno, all’indomani della partita con l’Udinese, ha accusato un fastidio al polpaccio che non gli consente di allenarsi. La sua presenza contro la Juventus, lunedì sera all’Allianz Arena, è in forte dubbio. Simone Inzaghi dovrà varare una difesa inedita contro i bianconeri. Luiz Felipe non è al top, ma dovrà stringere i denti. Acerbi sarà chiamato ad un’altra gara di sacrifico. Bastos ha accusato un leggero fastidio che potrebbe spalancare le porte a Vavro. Lo sloveno, costato oltre 10milioni di euro e impiegato col contagocce da Inzaghi, potrebbe giocare dall’inizio a Torino. In alternativa c’è il giovane Armini, aggregato dalla Primavera. La Lazio continua a pagare a caro prezzo il nuovo format del campionato che prevede più gare in una settimana. L’unica buona notizia sul fronte recuperi arriva da Patric: ieri il giudice sportivo ha ridotto da quattro a tre le giornate di squalifica per lo spagnolo dopo il morso a Donati nella sfida col Lecce. L'ex Barcellona tornerà contro il Cagliari, mercoledì 22 maggio allo Stadio Olimpico.