Lazio, Tare: «Rinviare la gara con il Torino? Il pensiero ci passa»

È vero che la Lazio, decimata dalle assenze ma comunque in campo a Bruges, starebbe valutando la possibilità di chiedere il rinvio della prossima partita di campionato, in casa del Torino? La domanda è stata rivolta ad ds dei biancocelesti Igli Tare, intervistato da Sky Sport prima della sfida di Champions contro il Bruges. «Stiamo vivendo in una situazione surreale - è stata la risposta di Tare -. Dobbiamo pensare positivo e sperare che stasera chi giochi tiri fuori il meglio. Chiedere il rinvio? Il pensiero ci passa, ma dobbiamo aspettare tutte le verifiche dei tamponi e venerdì tireremo le somme su tutta questa situazione».

