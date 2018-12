Lazio-Eintracht, scontri all'Olimpico: cariche della polizia, 5 fermi

Scontri allo stadio Olimpico prima di Lazio-Eintracht. Cinque tifosi tedeschi sono stati fermati, la polizia ha fatto delle cariche. Poco prima si era già alzata la tensione a Villa Borghese da cui sono partite le navette Atac cariche di tifosi dell'Eintracht Francoforte. Sono oltre diecimila i tifosi tedeschi a Roma per l'occasione. La tensione è altissima per la rivalità tra tifoserie e le "infiltrazioni" dei supporter dell'Atalanta.

All'andata in Germania i tifosi laziali accusarono i padroni di casa di avere teso loro agguati continui colpendo anche papà con le famiglie. A Roma si temono rappresaglie e vendette stile codice ultrà. Ieri sera i tifosi tedeschi hanno denunciato di essere stati attaccati e feriti nei pressi di un hotel vicino via IV Novembre e alla stazione Termini, dove una tifosa tedesca sarebbe stata affrontata con lo spray al peperoncino. Secondo episodio, questo, al momento non confermato dalla polizia.



Sugli spalti dell'Olimpico sono attesi oltre 9mila tifosi ospiti, dei quali circa 1800 hanno acquistato un biglietto per la tribuna Monte Mario. Più di 400 gli ultras stranieri segnalati e tenuti sott'occhio dalla Digos, mentre preoccupa l'arrivo di supporter sprovvisti dei ticket.