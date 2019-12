Lazio, ecco perché ora Inzaghi può puntare allo scudetto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Scudetto. Un parola che pronunciata una mattina di inizio dicembre ha un suono strano e che non suona affatto familiare. Ma a forza di sentirla s’insinua nella testa e non ne esce più. Sì, ammettiamolo, forse è una pazza idea ma ogni impresa nasce da una follia. Per vincere lo scudetto bisogna scalare l’Everest. Nessuno dice che bisogna per forza arriva in cima per primi ma già solo partecipare alla spedizione vuol dire aumentare il livello. Oggi la Lazio va posta di diritto nella casella delle grandi del nostro campionato ed è proprio questo status che deve mantenere. Quel salto di qualità che più volte si è chiesto nel corso degli anni, i biancocelesti lo hanno fatto nello spazio di un mese e mezzo. Dal 19 ottobre, giorno di Lazio-Atalanta al 7 dicembre la notte della consacrazione contro la Juve. Un salto triplo sintomo di una crescita generale: società, squadra e tifosi. Una maturazione arrivata grazie ad un cambio di mentalità.Inzaghi ha lavorato molto sulla testa del gruppo. Gli errori del passato sono serviti. Finalmente verrebbe da dire. Stava diventando uno stanco ritornello quello del fermarsi sempre sul più bello. Adesso invece la Lazio ha preso coscienza dei propri mezzi e sa quando può osare. Gioca a testa alta senza timori reverenziali. La vittoria per 3-1 contro la Juventus ne è la dimostrazione. E non perché i biancoceleste hanno sconfitto i campioni d’Italia, quello era già successo. Nemmeno per il fatto che sia stato abbattuto un altro tabù. Ma proprio per come è maturata la vittoria. Basta riguardare la partita per accorgersene. I biancocelesti hanno dominato impartendo una lezione di gioco a Sarri. L’allievo che supera il maestro. Inzaghi è da sempre un estimatore del tecnico bianconero, gli ha soffiato anche due collaboratori: Cecchi e Farris. Quantità e qualità. Sette vittorie di fila non arrivano per caso. Il 3-5-2 arricchito dai quattro fenomeni, che hanno imparato a coesistere, è un qualcosa di unico. I gol di Immobile, il sacrificio di Milinkovic, le pennellate di Luis Alberto e le fughe di Correa. Inzaghi ci ha sbattuto la testa più e più volte e alla fine è riuscito nel suo intento. Ad onor di cronaca va anche detto che pensare solo al campionato senza vivere l’Europa come una ossessione ha aiutato parecchio.La fuoriserie biancoceleste corre come una Ferrari. Insomma un giusto punto d’incontro tra il pensiero del tecnico e quello del presidente Lotito. Il patron ha sempre creduto nella squadra allestita in estate con il ds Tare e ora raccoglie i meritati frutti. Da bravo pater familias, come ama definirsi, si è stretto maggiormente intorno ai giocatori dando maggiori certezze. I suoi di scorsi prima delle partite, lo ha fatto anche prima della sfida contro la Juve, stanno diventando una piacevole consuetudine. E portano anche bene. Ora arriva gennaio il mese del compleanno della Lazio. Centoventi anni di storia. La Champions deve restare il vero obiettivo ma la pazza idea può diventare un pensiero stupendo. Da accarezzare. Da seguire. Crederci ora diventa un obbligo. Ma badate bene non allo scudetto ma all’idea di restare grandi. Per farlo c’è bisogno di un piccolo sforzo nel mercato invernale. E va bene che il ds ha già detto che difficilmente arriveranno rinforzi ma ora che classifica e pronostici sono stati riscritti andrebbe rivista anche la programmazione sul mercato.E devono continuare a crederci anche i tifosi. L’Olimpico visto sabato è una immagine che resta nel cuore. L’amblema della lazialità. Lo stadio pieno, una coreografia stupenda, l’incitamento costante, i boati e la gioia infinita per un altro tabù sfatato. A proposito lo scudetto manca da 20 anni esatti...