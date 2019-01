Lazio, ecco il Cirone di ritorno

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cirone di ritorno dopo il meritato riposo. E’ carico a palla, Immobile, aveva proprio bisogno di staccare, ora è pronto a tornare a segnare. L’ultima volta, l’otto dicembre, aveva trasformato il rigore illusorio con la Samp. Su azione il gol gli manca addirittura dalla sfida precedente col Chievo. Ciro ha collezionato pali e traverse nelle ultime sfide, ha pagato gli sforzi d’inizio stagione. Per mesi ha dovuto fare pure il lavoro di Milinkovic e Luis Alberto, non è un caso che sia già in doppia cifra (10 gol) nonostante un mese di digiuno. Fra i cannonieri adesso è scivolato al quarto posto in classifica, ma mister Inzaghi lo ha stimolato pure in vacanza a Dubai, è convinto che sarà lui a vincerla. A fine maggio scorso arrivò a pari merito con Icardi, ma nell’anno solare 2018 Immobile con 23 reti rimane nettamente il bomber più prolifico. Persino aggiungendo gli assist (4), il re della Serie A è Ciro. Nell’ultima gara col Toro era di nuovo sotto tono, al rientro lunedì a Formello ha sfoggiato però il solito sorriso. Non vede l’ora di ripartire e rimettersi sulle spalle la Lazio, Immobile, stavolta vuole che un suo gol al Napoli sia decisivo. All’andata sfoggiò una prodezza di tacco, prima di piazzare la palla all’incrocio. Domenica 20 promette di far esplodere il Vesuvio. Tornerà a casa, anche se ormai è Roma la sua casa. Ha messo radici nella Capitale e non ha nessuna intenzione di lasciarla. Anche se proprio il club partenopeo a distanza continua corteggiarlo. Si vocifera che se a giugno dovesse liberarsi di Mertens, De Laurentiis tornerebbe all’assalto. Ma adesso Ciro è il terzo italiano più costoso (69,8 milioni secondo il Cies) e sopratutto è un figlioccio di Lotito.FUTURO E MERCATOHa festeggiato a Dubai il nuovo anno, a mezzanotte ha fissato un nuovo proposito. Stavolta Ciro vuole tornare a tutti i costi a giocare in Champions. Anche perché c’è pure il solito bonus nel suo stipendio. Deve insomma ricominciare a segnare per se stesso e per la Lazio. Perché la qualificazione porterà nelle casse biancocelesti 40 milioni e allora potrebbero essere diversi anche i suoi compagni. Un sogno che culla anche Inzaghi, nonostante sia davvero tosta la corsa con Roma e Milan. Anche il futuro del tecnico d’altronde sarà legato al quarto posto, perché è convinto d’aver allestito la giusta rosa stavolta Lotito. A fine anno verranno tirate le somme, ma a guardarsi intorno potrebbe essere persino l’allenatore. Perché è vero che sa benissimo come ragiona questa società, ma sia l’anno scorso che quest’anno s’aspettava un maggior aiuto dal mercato per il salto di qualità. Per carità, a inizio stagione gli erano state fatte delle promesse e sinora sono state mantenute. Per esempio, Milinkovic non si è mosso e questo – nonostante il rendimento – è stato un gran colpo. Il serbo non si muoverà sino a giugno, sebbene il Milan si sia rifatto timidamente sotto. Però, proprio per la prossima stagione, il club rossonero potrebbe magari strappare una prelazione. Ci sta pensando, offrendo Laxalt, richiesto in estate da Inzaghi e ora già esubero a Milanello. Questa potrebbe essere una grande occasione per la fascia destra, anche se rimane in pole Zappacosta. Occhio pure a Sala della Samp e Donati del Mainz. Male che vada arriverà Anderson, ma non saranno certo i suoi cross a far tornare Immobile al gol.