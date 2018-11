Lazio, ecco Cataldi in cabina di regia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ciak, gira e rigira, con la Spal anche l’anno scorso mancò per la prima volta Leiva. Era addirittura la prima giornata e Inzaghi s’inventò Luis Alberto in quella mattonella. Proprio allora iniziò la scalata dello spagnolo verso la gloria. Sembra lontanissimo quel 20 agosto 2017, oggi è in crisi nera e “malato” il numero dieci. Difficile dunque che il tecnico possa ripetere l’esperimento, anche perché non spinge nemmeno al bis quel risultato. Se adesso la Lazio è infatti la squadra più forte con le piccole nelle prime sei posizioni, quel pari (decisivo persino ai fini della Champions) della scorsa stagione non contribuisce certo a questi numeri. Da inizio settimana dunque Inzaghi sta studiando la soluzione migliore per rimpiazzare Leiva e anche Badelj davanti alla difesa. Non soltanto per la sfida di domani, perché anche il croato, nonostante la semplice distrazione, mancherà per almeno tre giornate. Sarà quindi fondamentale trovare il playmaker giusto sino alla sosta, adesso la coperta è corta: Cataldi o Murgia è tutta lì la scelta, al momento Parolo riadattato sembra fuori dalla corsa.Questa potrebbe essere la volta buona per cambiare qualcosa nella formazione e accontentare i tifosi, ma non è così d’accordo Inzaghi. Il mister vuole comunque schierare più titolari possibili. Non a caso è rimasto a riposo anche Lulic ieri: il bosniaco è affaticato da un paio di gare, meglio dunque farlo allenare con molta precauzione. Meno male che sulla fascia sinistra Inzaghi ha comunque recuperato almeno Lukaku e Durmisi, a destra domani toccherà ancora a Marusic. Parolo e Milinkovic non possono rifiatare, faranno gli straordinari come mezzali. Al centro il favorito è Cataldi, come nel secondo tempo contro l’Inter. In fondo Danilo ha fatto il suo, anzi è stato addirittura uno dei pochi a impegnare Handanovic su punizione. Coi suoi limiti ha insomma sfruttato la sua occasione, ma è adesso che si ripresenta quella vera: provare a riprendersi la Lazio e – dopo quell’esultanza di Genova – anche i suoi tifosi. E pensare che Danilo non sembrava rientrare minimamente nemmeno nei piani d’Inzaghi, adesso ha effettuato il controsorpasso su Murgia. Quest’ultimo non è stato nemmeno convocato, per scelta tecnica, nella trasferta di Marsiglia: appena due presenze sinora, per questo l’ex Primavera sta valutando di dire addio a gennaio in prestito. Ironia del destino, oltre Chievo e Frosinone, proprio la Spal si è fatta sotto per averlo. Corre sempre più verso la seconda maglia dal primo minuto, Correa. E’ in ballottaggio con Caicedo, ma anche ieri Inzaghi lo ha riprovato al fianco d’Immobile. L’attacco dovrà tornare a segnare, guai a darlo per scontato proprio guardando al passato. In casa con la Spal l’anno scorso finì 0 a 0, ma Inzaghi potrà contare sul favore dell’orario almeno. Il pranzo in campo sinora ha portato fortuna alla sua panchina con 4 vittorie (Palermo, Roma, Benevento, Crotone) e appena una sconfitta (con la Juve) a mezzogiorno e mezza. Tutti ricordano però soprattutto il derby del 30 aprile 2017, l’ultimo di Totti, in cui i biancocelesti trionfarono per l’ultima volta contro i giallorossi in campionato. Ancora il mal di big non era diventato cronico e c’era Biglia in regia: adesso il grande ex starà due mesi fuori e salterà Lazio-Milan come Leiva. Chissà in quel colossal chi prenderà la cinepresa.