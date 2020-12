Gli ottavi, il riscatto e la vendetta. La Lazio, stasera in casa del Borussia Dortmund, vuole scrive una pagina di storia. Quella con la esse maiuscola. Battendo i tedeschi, ma anche facendo lo stesso risultato del Bruges, i biancocelesti possono volare agli ottavi con un turno d’anticipo. Un pass che manca addirittura da ventanni. L’ultima Lazio a riuscirci è stata quella campione di Eriksson. Un traguardo da dedicare ad Arturo Diaconale, portavoce laziale, morto ieri dopo una lunga malattia. La notizia arrivata in mattinata ha lasciato un profondo segno. Non sarà certo una partita semplice. La Lazio deve scollarsi di dosso anche la brutta sconfitta di domenica contro l’Udinese. Il classico black out pre Champions. Un difetto che Inzaghi deve riuscire correggere. Detto questo il tecnico ha chiaro l’obiettivo: «Vogliamo chiudere stasera il discorso qualificazione». Oltre al prestigio del risultato gli consentirebbe di giocarsi l’ultima contro il Bruges con più tranquillità. E magari dandogli anche la chance di ruotare qualche uomo in più. Nel mese di dicembre la Lazio giocherà sempre ogni tre giorni, ecco perché è fondamentale gestire le forze.

DENTE AVVELENATO

Il percorso dei biancocelesti finora è da applausi: unica squadra imbattuta in Champions. All’andata la Lazio giocò una delle più belle partite della stagione. Un risultato netto. Un dominio. Con Immobile che ha stravinto il duello a distanza con Haaland. La sfida stasera si rinnova. La Scarpa d’Oro contro il giovane prodigio. Ciro ritrova il suo passato. Quel Dortmund che non lo ha mai capito. L’attaccante insegue la vendetta dal 2014. Ma c’è di più perché c’è anche una sfida nella sfida: quella di Immobile contro il suo passato. Una vendetta che insegue dal 2014. Una stagione altalenante e turbolenta, fatta di incomprensioni, polemiche e pochi gol. E anche un tagliaerba usato nell’ora del silenzio che fece infuriare i vicini che chiamarono addirittura la polizia. Un feeling praticamente mai nato. Tante che i giornali lo additarono come il peggior acquisto della storia del Dortmund. Oggi di sicuro lo rimpiangono. Alla Lazio è sbocciato, ha raggiunto la sua maturità calcistica. Stasera vuole dimostrarlo nel suo ex stadio.

QUANTI BALLOTTAGGI

Accanto a Ciro toccherà ancora a Correa. Caicedo non sta benissimo. Ma di dubbi stasera Inzaghi ne ha diversi. A partire dal portiere: alla fine dovrebbe giocare Strakosha. Una scelta dettata dalla necessità di non ”bruciarlo”. In difesa a destra Luiz Felipe dovrebbe spuntarla su Patric. Hoedt al centro e Acerbi a sinistra. A centrocampo torna Milinkovic, dopo la panchina contro l’Udinese, con Leiva e Luis Alberto. Esterni Marusic e Fares. Turno di riposo per Lazzari. Occhio a Pereira in rampa di lancio.



© RIPRODUZIONE RISERVATA