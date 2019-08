Lazio, Durmisi verso il Fenerbahçe. Inzaghi rilancia Leiva in regia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sono ore decisive per il futuro di Riza Durmisi. Il terzino della Lazio, arrivato lo scorso anno dal Betis Siviglia, è corteggiato dal Fenerbahçe, pronto ad offrire per il suo cartellino circa 3 milioni di euro. Un’offerta che la Lazio ritiene troppo bassa. Il club di Lotito chiede almeno 5 milioni di euro per il danese, che nella passata stagione ha deluso le aspettative. Il tempo stringe, il prossimo 2 settembre chiuderà il calciomercato. Restano pochi giorni per portare a termine l’operazione. Il Fenerbahçe avrebbe già individuato Fabio Coentrao, ex Real Madrid ora svincolato, come alternativa, ma se la Lazio dovesse abbassare le pretese, l’affare potrebbe concludersi nelle prossime ore.Intanto, Simone Inzaghi continua le prove tattiche in vista del derby contro la Roma, in programma domenica all’Olimpico alle 18. Avanti con il 3-5-2 con Immobile e Correa in attacco. Dall’infermeria arrivano buone notizie: Lukaku tornerà in gruppo nei prossimi giorni e già oggi ha lavorato inizialmente con i compagni. Nessun dubbio sulle condizioni fisiche di Leiva, Caicedo e Acerbi, a completa disposizione per la stracittadina. Il primo giocherà in regia dopo aver riposato contro la Sampdoria per i postumi di una lesione alla coscia.