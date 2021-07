Mercoledì 7 Luglio 2021, 21:56

Una mano inaspettata. Forse decisiva, soprattutto in questo momento. Durmisi e Lukaku possono dare una svolta al mercato biancoceleste e permettere di tesserare due nuovi acquisti. Sul danese c'è l'Aurus, arrivata terza l'anno scorso, mentre sul belga sia l'Anversa ma anche il Trabzonspor. Sono entrambi in uscita e se in Danimarca danno l'affare molto vicino, la stessa cosa viene scritta in Turchia. Tutti e due potrebbero lasciare la Lazio in prestito oneroso con riscatto obbligatorio, ma qualche soldino potrebbe entrare in cassa e movimentare l'indicatore di liquidità quanto basta per permettere alla società biancoceleste di poter tesserare Hysaj e Felipe Anderson. Allo stato attuale, è ancora tutto fermo, i due giocatori sono vicinissimi alla Lazio, c'è l'accordo sull'ingaggio e sulla durata contrattuale. Il brasiliano, aspetta solo un cenno per partire, potrebbe farlo già domani ed essere nella capitale nel pomeriggio, ma, arrivando dall'Inghilterra, dovrà fare una quarantena di cinque giorni come sta facendo anche il neo tecnico della Roma. La Lazio aspetta segnali e lavora freneticamente alle uscite, le prime a sbloccare il mercato potrebbero essere Durmisi e Lukaku, ma vicine al traguardo ce ne sono almeno altre cinque. Sul fronte esterni, si sta facendo largo una possibilità di arrivare a Orsolini del Bologna con una pio di giocatori che interessando ai rossoblù e tra questi ci sarebbe André Anderson che interessa a molte squadre, anche la Salernitana con la quale ha conquistato la promozione, ma a meno che non rescinda il contratto con la Lazio, dovrà decidere altre destinazioni.