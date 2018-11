Lazio, Durmisi: «Aspetto la mia occasione». Leiva ko, Inzaghi sceglie Badelj

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Vuole scalare le gerarchie, Riza Durmisi. L’esterno danese, smaltita la lussazione al gomito dello scorso ottobre, non vede l’ora di prendersi la Lazio. «Contro il Marsiglia è stata la prima partita dopo un mese e mezzo, e alla fine mi mancava l’aria - dice l’ex Betis Siviglia al portale B. T. Nyheder -. È difficile rimanere in forma quando non si giocano tante partite». L’infortunio ha rallentato l’ambientamento nel calcio italiano e «alla Lazio è ancora tutto nuovo». Guadagnare posizioni poi non è facile: Durmisi si contende il posto con Lulic e Lukaku. «Al momento sono indietro nelle gerarchie del mister. Non c'è altro da fare se non allenarsi davvero bene e aspettare la propria occasione - rivela il centrocampista laterale -. Questo è il calcio all'estero: non ci sono regali di Natale qui (ride, ndr.)». In realtà, Durmisi ammette «di non vedere Lulic e Lukaku come concorrenti. Sono entrambi nel club da molto tempo e hanno avuto lo stesso allenatore per diversi anni». L’obiettivo numero uno, intanto, è «recuperare completamente e giocare nella squadra».Intanto, la squadra si è allenata a Formello. Badelj si candida come numero uno per sostituire il regia Leiva, ancora alle prese con un fastidio all’adduttore. Il croato al momento è in vantaggio su Cataldi per una maglia da titolare. Ballottaggi anche in difesa tra Wallace e Luiz Felipe, e in attacco. Inzaghi non ha ancora scelto il partner offensivo di Immobile: Correa, Luis Alberto e Caicedo sono pronti a giocare dal primo minuto.