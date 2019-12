Lazio, Durmisi ai saluti: visite mediche con il Nizza in segreto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il mercato della Lazio entra nel vivo, in uscita. L’opera di sfoltimento della rosa è già iniziata. Il primo sulla lista dei partenti è Riza Durmisi, che ieri ha effettuato le visite mediche con il Nizza. L’esterno sinistro, ormai relegato ai margini del progetto Lazio, a breve si trasferirà in Francia. L’accordo con il club transalpino c’è già. Nella giornata di ieri i controlli per l’idoneità sportiva in Grand segreto. Preludio al prestito fino al prossimo giugno con diritto di riscatto fissato intorno ai 6 milioni di euro. Questa la formula dell’operazione che si concretizzerà solo a gennaio, all’apertura del mercato. Insomma, l’esperienza dell’ex Betis Siviglia a Formello sembra ormai ai titoli di coda. Un’avventura incolore: arrivato nell’estate del 2018 dalla Spagna per quasi 7 milioni di euro (con una clausola che assicurerà al Betis il 15% su una sua futura cessione), Durmisi non ha lasciato il segno, complice anche un infortunio al gomito che ne ha ritardato l’inserimento negli schemi di Inzaghi. Da definire invece la questione legata all’ingaggio. Alla Lazio Durmisi percepisce circa 1,6 milioni due euro a stagione: resta da capire se il club di Lotito si accollerà parte dell’ingaggio o se invece sarà tutto a carico del Nizza.