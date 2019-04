Lazio, dubbi in difesa per Inzaghi: l’unica certezza è Acerbi

Ultimo aggiornamento: 15:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Al momento è l’unico difensore sicuro di una maglia da titolare contro il Milan. Francesco Acerbi è diventato imprescindibile per Simone Inzaghi. Il tecnico della Lazio ne ha fatto a meno solo una volta, in casa contro la Juventus per un’espulsione dubbia rimediata a Napoli nel turno precedente di campionato. L’ex Sassuolo, dal canto suo, si è sempre messo a disposizione, sottolineando più volte che nessuno lo sentirà mai dire: «Mister, sono stanco, oggi non gioco». Insomma, Acerbi non molla, punta il Milan, prossimo avversario di sabato sera, e vuole continuare la corsa Champions. Per i compagni è diventato un punto di riferimento, ma la difesa di San Siro non è ancora stata scelta. Patric e Luiz Felice si giocano un posto sul centro-destra. Bastos, invece, è pronto a subentrare al posto di Radu, qualora il romeno, che oggi ha saltato l’allenamento, dovesse dare forfait. Solo domani nella rifinitura Inzaghi scioglierà gli ultimi dubbi.