E’ un pareggio che sa ancora d’impresa. Stavolta la Lazio decide di far giocare il Borussia e va sotto nell’unica vera sbandata. Strepitosa la reazione biancoceleste nella ripresa, con la voglia di trovare addirittura la vittoria.

REINA 6

Sventa coi guantoni su Reus, s’allunga bene su Reyna nella ripresa. Esce coi piedi e dà sicurezza, ma sbaglia il rinvio da cui nasce il contropiede letale del Dortmund. Eccessivo.

PATRIC 6

Provvidenziale in una chiusura da ultimo uomo e offensivo nel secondo tempo. Reus è in fuorigioco, ma lo blocca in occasione del gol di Guerreiro. Sterile il tentativo dalla distanza. Sfortunato.

HOEDT 6,5

E’ sicuro al centro. Esce spesso palla al piede e in impostazione salta la prima pressione. Qualche piccola sbavatura, ma buona prestazione. Maturo.

ACERBI 6,5

Stravince ogni duello aereo. Si divora il gol a porta vuota, ma per fortuna è in fuorigioco. Non riesce a mettere bene al centro un pallone prezioso. E’ sempre in attacco. Impreciso.

MARUSIC 6,5

Copre bene col fisico, rischia ma è efficace su Bellingham involato a rete. Si perde quando deve scendere a crossare. Macigno.

MILINKOVIC 6,5

Sembra ancora convalescente, fatica a correre. Troppo molle sul vantaggio tedesco in ripiegamento, si conquista però il rigore nel secondo tempo. Degente.

LEIVA 6

All’inizio blocca tutte le ripartenze, a centrocampo corre per tre. Non può coprire tutto da solo e finisce in affanno. Sacrificato.

LUIS ALBERTO 5,5

Prova sempre a inventare qualcosa, ma tira davvero poco fuori dal suo cilindro: un tiro alto nel secondo tempo. Contenuto.

FARES 6

Si lascia scartavetrare in velocità da Morey, ma almeno è finalmente più propositivo in fase offensiva. Redivivo.

CORREA 5,5

S’accende all’improvviso e regala la prima palla buona a Ciro. Solo davanti a Burki, gli calcia addosso. Quindi sparisce. Fiammante.

IMMOBILE 7,5

Torna ad aiutare la squadra in difesa, fa un triangolo splendido per Correa. Sale in cattedra nella ripresa: trasforma il penalty, poi impegna due volte Burki. Gigante..

AKPA AKPRO 6

Corre e ringhia su ogni avversario, ci mette il solito veleno. Mastino.

LAZZARI 6,5

Entra e mette subito il turbo. Scende di continuo, mette in area un pallone dietro l’altro. Speedy.

PEREIRA 6,5

Ha l’opportunità di calciare da fuori area, ma ci mette una vita. Calcia una bella punizione tolta dal sette da Burki.

ESCALANTE n.g.

CAICEDO n.g.

INZAGHI 7

Rispetto all’andata la sua Lazio è meno aggressiva, ma comunque vogliosa e propositiva. Nella ripresa diventa una macchina. Big.

LAHOZ 5

Arbitra molto all’inglese, poi s’inventa falli improvvisi su contatti leggeri. Su suggerimento fischia in ritardo il rigore su Milinkovic. Discontinuo.

Alberto Abbate

