Lazio, dopo Muriqi, ecco Fares: domani visite mediche per Momo

Ancora un giorno di attesa e poi Mohamed Fares sarà un nuovo giocatore della Lazio. Domani mattina presso la clinica Paideia sono previste le visite mediche di idoneità sportiva per il franco-algerino 24enne in arrivo dalla Spal. Costo dell’operazione circa 8,5 milioni di euro più bonus. L’esterno sinistro, chiamato "Momo", era a Roma da una settimana. Lo scorso martedì era stato avvistato all’uscita di un noto locale del centro. Non aveva ancora l’ok per sottoporsi ai test medici. Motivo? Secondo alcuni la Lazio avrebbe dovuto rispettare l’indice di liquidità, cedendo prima un altro giocatore. Il trasferimento di Badelj al Genoa sembra aver sbloccato l’operazione. Dopo le visite, Fares andrà a Formello per siglare il nuovo contratto con la Lazio.

