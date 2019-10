Lazio, il portavoce Diaconale: «Lotito razzista? Dichiarazioni strumentalizzate»

Il portavoce della Lazio, Arturo Diaconale, interviene a sostegno del presidente Lotito dopo le dichiarazioni sui buu, a suo dire, male interpretare. Ecco il comunicato della Lazio. « Un termine inappropriato ha suscitato una esasperata strumentalizzazione e veicolato un messaggio in netto contrasto con tutte le iniziative da tempo messe in atto dalla società per la difesa dei valori etici e morali a cui si è sempre ispirato il Presidente Claudio Lotito e che da sempre lo pongono in prima linea contro qualsiasi forma di discriminazione » .





<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="it" dir="ltr">Nota del Portavoce della S.S. Lazio Arturo Diaconale <br><br>✍️ <a href="https://t.co/3pgU9OMGKk">https://t.co/3pgU9OMGKk</a> <a href="https://t.co/GfvOMt6nYb">pic.twitter.com/GfvOMt6nYb</a></p>— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) <a href="https://twitter.com/OfficialSSLazio/status/1179390792277864449?ref_src=twsrc%5Etfw">October 2, 2019</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>







