Lazio, Strakosha ha una spalla di traverso

Ha chiuso la porta dell’Olimpico, ma rischia di aprire quella dell’infermeria, Thomas Strakosha. Il portiere della Lazio è uscito malconcio dal derby di sabato sera. Un trauma contusivo alla spalla per uno scontro di gioco con Dzeko nel secondo derby. Questa la prima diagnosi dello staff medico, che ha escluso immediatamente la lussazione dell’arto. Domenica l’ex Primavera si è sottoposto ai primi accertamenti e alle terapie del caso. Tuttavia, resta ancora da verificare se ci sia stata una piccola sub-lussazione della spalla oppure una semplice, ma forte botta. Gli esami che sosterrà in mattinata chiariranno ogni dubbio. Nel caso peggiore, Strakosha potrebbe rimanere ai box per almeno una decina di giorni. Nei minuti finali del derby, toccandosi la spalla, gridava: «Non riesco a muoverla». Inzghi gli ha chiesto di stringere i denti: i cambi erano finiti. Al di là del movimento, in questi casi l’aspetto più delicato riguarda la gestione del dolore. Da valutare anche la situazione di Ciro Immobile. L’attaccante è alle prese con un problema al flessore «da tre settimane» che non gli consente di scattare liberamente e di giocare spensierato.Nonostante gli acciacchi, Ciro e Thomas hanno fatto la differenza contro la Roma, partecipando poi alla festa finale. Scene di gioia, come da tradizione, in campo, sotto la curva Nord e, infine, negli spogliatoi. E’ proprio lì che una delegazione giallorossa, capitanata da Florenzi, avrebbe bussato alla porta dei biancocelesti chiedendo di abbassare i decibel della voce. Una richiesta che i padroni di casa hanno prontamente rispedito ai mittenti, protagonisti in occasione di alcuni derby di esultanze non proprio eleganti. Insomma, nulla ha fermato la festa in casa Lazio. La società in queste ore sta valutando l’idea di aprire Formello al pubblico prima di concentrarsi sulla sfida di domenica contro la Fiorentina.