Lazio, a Firenze con vista sulla Champions

L’aria frizzante che ha inebriato la mente della Lazio deve essere la spinta per la rincorsa al quarto posto. E’ questo il diktat di Simone Inzgahi. Lo ha ripetuto fino allo sfinimento ai suoi giocatori. La festa e i brindisi dopo il successo per 3-0 contro la Roma devono di nuovo lasciare spazio alla ragione. La testa. E’ quella che conterà da qui a fine campionato. Nient’altro. E la Lazio, si sa, ogni tanto la perde. Non stavolta. Non fare punti a Firenze vorrebbe dire in qualche modo dire addio ai sogni Champions. Eh già perché dopo la vittoria di sabato le prospettive sono di nuovo cambiate. Il pessimismo ha lasciato spazio a nuovo entusiasmo. Una ritrovata consapevolezza di potercela fare. Roma e Inter attraversano, in maniera diversa, momenti di crisi. Toccherà ai biancocelesti saperne approfittare. Non sarà facile e a Formello sanno benissimo che la Lazio non è certo la favorita per il podio Champions. Servirà andare oltre. Sei i punti di distacco dai nerazzurri e una gara, quella con l’Udinese, da recuperare. «Contro la Fiorentina è una gara di “confine”. Però mancano parecchie partite e da qui alla fine saranno tutte delle finali. Saranno importanti i punti in palio, è una gara insidiosa contro un’ottima squadra, un’avversaria veloce» sottolinea il tecnico biancoceleste.Rieccola quella Fiorentina croce e delizia. E’ la quattordicesima volta in quindi anni che la Lazio incontra la Viola subito prima o subito dopo il derby. Risultati altalenanti. L’unica certezza i tanti gol segnati e subiti: addirittura 16 solo negli ultimi tre incroci al Franchi. Non è mai una partita come le altre. Inzaghi chiede testa fredda per sfruttare l’onda lunga del derby e non far sì che sia l’onda stessa a far naufragare i dolci sogni. Obbligatorio pensare al presente e non al futuro rimarca il tecnico: «Adesso con così tante partite bisogna vedere la classifica il meno possibile, guardiamo l’avversario. Avremo una settimana intera anche dopo la Fiorentina per preparare il Parma. Dopo la sosta ricominceremo con il turno infrasettimanale, poi avremo l’Udinese, il calendario sarà fitto, bisognerà guardare la classifica più avanti, ogni partita è una finale, dobbiamo recuperare quelle che ora hanno qualche punto in più». Non sarà facile perché quella di questa sera rappresenta una sorta di ultima spiaggia per la Viola. In caso di sconfitta addio pensieri d’Europa. In più c’è la brutta sconfitta subita domenica scorsa contro l’Atalanta da vendicare. Ci fosse bisogno di aggiungere ancora qualche ingrediente a rendere il mix molto pepato, c’è sempre quel dente avvelenato di Pioli nei confronti della sua ex squadra. Storie passate ma che bruciano ancora un po’.A dare ulteriore spinta ai biancocelesti questa sera la Franchi ci saranno più di duemila tifosi laziali. Tutto esaurito il settore ospiti. C’è euforia e voglia di continuare a volare. L’occasione è enorme: starà alla Lazio dimostrare ancora una volta di avere un organico per andare in Champions. E’ troppo tempo che quella musica non risuona sullo sfondo di bandiere biancocelesti.