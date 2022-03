Lazio, le reazioni del giorno dopo: «Atteggiamento vergognoso, quando se ne vanno Lotito e Tare?»

Crescita, bel gioco e quinto posto: tre certezze perse in 90 minuti. Se poi si aggiunge che si trattava del derby, allora per la Lazio sono tanti i passi indietro da registrare. Un crollo tanto inspiegabile quanto inaspettato che lo stesso Sarri non è riuscito a spiegare: «In settimana non ho mai avuto la sensazione che potessimo crollare così. Questa squadra dopo le sconfitte pesanti si rialza e ciò ci fa ben sperare. Restiamo però perplessi per quanto visto oggi».

Lazio, i tifosi non ci stanno: da Hysaj ad Acerbi, le critiche sono tante. Si salva solo Romero

A dir poco perplessi ci sono rimasti anche i tifosi, in oltre 14mila ieri allo stadio Olimpico per stare vicini alla propria squadra che dati alla mano non è praticamente scesa in campo. Tanti i mugugni dopo il triplice fischio a partire proprio da una prestazione decisamente sottotono. Alessandro intervenendo su Radiosei non ha dubbi: «Tutti hanno giocato male, ma io mi sono sognato Hysaj stanotte. Stavolta la colpa è anche di Sarri perché doveva cambiare la gara fin dal primo tempo». Anche Marco si sofferma inizialmente sui singoli per passare poi al gruppo: «Il primo gol è colpa di Acerbi perché si mette a fare un tunnel in area regalandogli un calcio d’angolo. La squadra è in difficoltà». Martina, Francesco e Kevin su Instagram non hanno dubbi: «Vergognatevi». Ci va giù pesante Ade su Twitter: «Io non vorrei vedere più tante facce! Non si può giocare così un derby». Chiaro anche il messaggio di El Diez: «Voi la gente che dopo un 3-0 così umiliante regala uno spettacolo come quello visto al 90' non ve la meritate». Si salva sono il giovane Romero: «Spero che troverai più spazio», scrive Andrea su Instagram seguito a ruota da Francesco: «Fatelo giocare».

Lazio, critiche anche per Sarri. Squadra da rifondare con tre parametri zero in campo più Marusic

Non solo la squadra però. Stavolta anche Sarri si prende qualche critica, come quella di Giovanni su Twitter: «Ha pensato per un mese a sistemare il suo contratto senza valutare le componenti di un organico sopravvalutato e scarso in certi tasselli». Le responsabilità del tecnico ci sono anche secondo Fabrizietto67: Se insisti con Hysaj. Se metti in campo Acerbi. Se non comprendi che Luis Alberto ne gioca una sì e cinque no. Ebbene sì, hai delle responsabilità come mister». Un gruppo da rifondare secondo Max 75: «Poca rosa, pochi giocatori, mezze figure con contratto scaduto, 0 centesimi messi nella Lazio, soldi destinati a Salerno invece che per rinforzare la squadra». Deluso anche Rocco su Radio Incontro Olympia: «Siamo tornati a ottobre. Ci sono 4 o 5 calciatori che non riescono a entrare negli schemi del proprio allenatore». Ieri erano in tre i parametri zero in campo, senza contare Marusic vicino al rinnovo. Tra questi vi era Leiva che si è subito scusato vedendo in parte accolta la sua iniziativa. «Te sei l'ultimo che dovrebbe chiedere scusa Lucas» scrive Falconero. Della stessa idea Daniele: «Sei uno dei più grandi giocatori che ha indossato la nostra maglia, per te abbiamo una stima infinita».

Lo sfogo social dei tifosi laziali sulla società: «Quando se ne vanno Lotito e Tare?»

A farne le spese principali però è la società. Uomomero twitta così: «Lotito vattene e portati Tare con altre dieci pi***». Dello stesso avviso Kalimero: «Ma quanto se ne vanno Lotito e Tare?». Alex rincara la dose: «Poca società», mentre l’utente John McEnroe non ha dubbi: «Fuori Lotito dalla Lazio». David punta dritto su Tare: «È entrato Luka Romero e non Cabral a testimoniare l’ennesimo flop del ds più corteggiato d’Italia». Dello stesso avviso è AndreaElle1977: «La notizia peggiore della giornata è stata la conferma di Igli Tare. Non se ne può più». Non fa sconti neanche Mario soffermandosi sull’episodio del possibile rigore: «Società mediocre che non sa alzare la voce quando l’episodio su Milinkovic avrebbe potuto raddrizzare la patita». Mattia invece su Instagram torna sul discorso mercato: «Invece di mettere i post su Instagram comprate i difensori». In un pomeriggio buttate via tutte le certezze accumulate nel 2022.