David Silva ha scelto la Lazio. Se non ci saranno ripensamenti dell’ultimo minuto, che con Lotito di mezzo possono sempre sbucare, l’asso spagnolo, subito dopo la sfida Champions di stasera del City contro il Real Madrid (nella quale giocherà) si legherà alla società biancoceleste. Pochi dubbi da parte del giocatore, del suo entourage e anche della moglie Yessica che, appena saputo della possibilità di approdare nella capitale, ha in qualche modo orientato il marito. Per “Merlino”, il soprannome che gli hanno dato in Inghilterra (anche se è conosciuto anche come El Chino, per via della nonna giapponese), è pronto un contratto di due anni più opzione per il terzo a circa 4 milioni di euro a stagione, bonus inclusi. Da Formello, probabilmente anche per questioni scaramantiche, non trapela niente, ma si avverte ottimismo. E’ un’operazione delicata e la più importante dell’era Lotito dopo l’ingaggio di Klose nel 2011. Sul giocatore del City sono piovute offerte ricchissime, dagli States, dal Qatar e anche dalla Cina, qualcosa anche dall’Europa, ma la Lazio è stata la più veloce e, per certi versi, la più convincente.BONUS FISCALILa Lazio ha potuto presentare una proposta milionaria a David Silva anche grazie alle agevolazioni fiscali inserite nell’ultimo decreto rilancio approvato dal Governo qualche settimana fa. Il club di Lotito, grazie all’opzione del terzo anno, potrà garantire al giocatore e a chi lo rappresenta un bonus d’entrata e ricevere un ottimo beneficio fiscale. Operazioni di cui si sono avvalse altre società, non ultima la Juventus nell’affare Arthur. Al giocatore e ai suoi agenti, nonostante qualche incomprensione iniziale, dettata proprio dal discorso dei bonus, è piaciuta l’offerta e come è stata presentata, ma anche tutte le accortezze che la Lazio ha adottato per arrivare al sì del calciatore. Tra queste anche la casa nei pressi di Roma Nord (zona Ponte Milvio) che il giocatore ha espressamente chiesto per il suo fisioterapista personale che lavora con lui e lo segue da anni a Manchester e anche in nazionale. In più la possibilità di parlare spagnolo, il che non guasta affatto, grazie alla presenza di Luis Alberto (i due sono amici), ma anche di Patric, Jony e del prossimo arrivo, Borja Mayoral. Insomma, tutto è apparecchiato e imbandito affinché la trattativa vada a buona fine e ci sia la fumata bianca nel giro di pochi giorni. Per la Lazio sarebbe un colpo sensazionale. Per Lotito il più importante dal punto di vista dell’immagine a livello internazionale. Tante squadre hanno tentato d’inserirsi, con qualcuna,come l’Inter, che non demorde, ma David e il fratello Nando, tre giorni fa, hanno dato la parola al direttore sportivo Tare al telefono. Ora non resta che onorarla con la firma. Un affare che sta facendo sognare l’intera tifoseria laziale.DOPPIA COPPIANon solo David Silva per la Lazio, che entro pochi giorni conta di chiudere anche per Mohammed Fares della Spal e Borja Mayoral del Real Madrid. Per i due, col primo chiesto espressamente da Inzaghi, la chiusura è davvero vicina. Una formalità assicurano i manager di entrambi i giocatori. Ma non è finita qui. Se Caicedo andrà via, e tutto lascia pensare che sarà così, è tornato in ballo Vedat Muriqi, punta del Fenerbahce. Al direttore sportivo piace parecchio come profilo, ma il costo, al momento, è proibitivo, circa 20 milioni. Ieri si era sparsa la voce di un incontro, ma gli stessi agenti hanno smentito. Da non dimenticare Giroud del Chelsea, mentre dal Messico spunta la candidatura di José Macias, classe 99, del Chivas.