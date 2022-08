Lazio, dalle tensioni alla pace: Luis Alberto riparte dal Bologna. Lotito e Tare in coro: «Resta»

Pronti via, la Lazio non delude e nonostante qualche difficoltà contro il Bologna porta a casa il bottino pieno. Un 2-1 importante sia per dare il giusto segnale a inizio stagione, sia perché la squadra di Sarri ha dimostrato grande carattere. Dopo il rosso a Maximiano al 6’ e il vantaggio di Arnautovic su rigore al 38’, i biancocelesti non hanno perso il filo e nella seconda frazione hanno ribaltato il match. Decisivo l’autogol di De Silvestri e il solito centro di Immobile.

Da possibile caso a valore aggiunto: Luis Alberto riconquista la Lazio

A convincere tanto il Comandante nella seconda frazione è stato anche Luis Alberto. Subentrato a Cataldi al 65’, il Mago si è dimostrato concentrato e all’altezza della situazione in un ruolo non proprio suo vista l’inferiorità numerica: «Avevo bisogno di Milinkovic più vicino a Immobile – ha amesso Sarri – e lui più bloccato dietro. Quel ruolo lo può comunque fare ed è entrato con la giusta abnegazione». Abnegazione che lo ha visto determinante in quanto a caparbietà nel gol del vantaggio di Immobile. Proprio da un suo contrasto la sfera arriva a Milinkovic, pronto a mandare in porta proprio Ciro. In poco più di 25 minuti spazzati via perciò tutti i dubbi sulla sua voglia di rimettersi in gioco lasciando alle spalle tutti i discorsi di mercato che lo hanno visto coinvolto.

Lazio, Lotito e Tare in coro: «Luis Alberto resta qui»

Non è un segreto che il numero 10 spagnolo abbia chiesto di nuovo alla società di essere lasciato libero di tornare nell’amata Siviglia. Il club capitolino si è dimostrato disponibile verso questa possibilità, ma alla fine gli andalusi dopo il tentativo dello scorso giugno con un’offerta da 16 milioni non si sono più fatti avanti trovando l'accordo con Isco. Lotito ha fissato il prezzo del centrocampista intorno ai 20-22 milioni di euro, ma allo stesso tempo ci ha rivelato di recente: «Oltre a Milinkovic rimarrà pure Luis Alberto». Sulla falsariga del patron, anche Tare a Dazn è stato chiaro: «Non si muoverà più da qui alla fine del mercato, giocherà con la Lazio in questa stagione». Da possibile caso a valore aggiunto, la risalita del Mago è cominciata. Basic e Vecino sono avvisati.