Lazio, dalla quota Champions alla media scudetto: ecco quanti punti servono per vincere il titolo

Primo posto in classifica e ruolino di marcia impressionante. Nessuno ad inizio stagione l’avrebbe mai detto. Se il ritmo della Lazio dovesse continuare così, a fine anno poi sarà scudetto. Questo il risultato della proiezione in base alla media punti a partita dei biancocelesti. La matematica qualificazione in Champions League arriverà, quando la formazione di Simone Inzaghi conquisterà tra i 10 e 12 punti. Negli ultimi anni la quota per raggiungere il quarto posto e ottenere un pass per l’Europa che conta si è attestata intorno ai 72 punti, (ora la Lazio ne ha 62). Per restare in vetta, invece, servirà uno sforzo maggiore. La proiezione per laurearsi campione d’Italia sfiora quota 90, come la paura nella smorfia napoletana. Del resto la media punti della Lazio è spaventosa: ben 2,38, inferiore solo ai 2,4 punti a partita della Juventus. Continuando su questa scia Immobile e compagni guarderebbero tutti dall’alto anche a maggio, sfruttando a loro favore lo scronto diretto con i bianconeri ad aprile. Il calendario per i biancocelesti prevede sette trasferte e cinque gare all’Olimpico. Il prossimo match contro l’Atalanta, a Bergamo il 15 marzo, si giocherà a porte chiuse. Finora, lontano da Roma la missione dei ragazzi di Inzaghi è pienamente riuscita: nessuna squadra in Serie A ha fatto meglio nelle ultime nove trasferte. Ben 19 punti nel 2020, 4 in più del Napoli, seconda migliore del nuovo anno. Insomma, numeri da capogiro per una stagione da record.