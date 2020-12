Lazio, dagli spogliatoi dell’Olimpico ai social: grande festa per gli ottavi di Champions

Un traguardo storico festeggiato nella pancia dell’Olimpico e sui social network. I giocatori della Lazio celebrano il pareggio contro il Bruges che vale l’accesso alla fase ad eliminazione diretta della Champions League. Al termine del match i biancocelesti, seguiti da magazzinieri e staff tecnico, hanno intonato diversi cori negli spogliatoi con tanto di video postato sui canali ufficiali del club.

Dallo stadio al web. L’entusiasmo è continuato su Facebook, Instagram e Twitter. «Dopo 20 anni andiamo agli ottavi!», scrive il portiere Pepe Reina. «Abbiamo centrato il primo obiettivo della stagione», il commento di Francesco Acerbi.

Grande soddisfazione anche nelle parole di Wesley Hoedt: «Molto orgoglioso di questa squadra! Questo è per tutti i tifosi che amano la Lazio e hanno aspettato questo momento per quasi 20 anni! Siamo nella storia di questa grandissima società!» Più sintetico il post di Lucas Leiva: «Orgoglioso di fare parte de questo gruppo. Bravi ragazzi». Intanto, Simone Inzaghi ha concesso alla squadra un giorno di riposo. Appena 24 ore per ricaricare le energie e poi proiettarsi alla sfida di sabato con il Verona.

