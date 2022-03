Lazio, da Radu a Cataldi passando per l'umore dei nazionali: tutto pronto per la ripresa a Formello

Iniziano i rientri in casa Lazio. Dopo soli tre giorni di allenamenti a ranghi ridotti nella settimana precedente i biancocelesti quest’oggi torneranno in campo a Formello, stavolta con il Sassuolo nel mirino. Bisognerà ancora attendere per un confronto tra Sarri e la squadra, ma il tecnico comincerà a riabbracciare alcuni calciatori. Dopo la sconfitta nel derby non c’è stata ancora la possibilità di parlare faccia a faccia con tutti e per questo motivo l’allenatore sarà costretto a temporeggiare.

Lazio, Immobile e Luiz Felipe già rientrati: ecco gli impegni degli altri nazionali

L’auspicio di Sarri era quello di ritrovare tutti i nazionali col sorriso, ma non sarà così. La clamorosa sconfitta dell’Italia contro la Macedonia del Nord nella semifinale dei playoff per Qatar 2022 restituirà alla Lazio degli Azzurri con il morale sotto le scarpe. In primis Immobile, già rientrato dal ritiro con la Nazionale e come al solito finito nel mirino della critica per il rendimento sotto le aspettative con la maglia tricolore. L’obiettivo di Sarri sarà quello di recuperarlo subito mentalmente anche perché oltre un terzo dei gol segnati dalla sua Lazio passano proprio per i piedi del capitano. Tornato alla base anzitempo anche Luiz Felipe. L’italo-brasiliano anziché mentalmente preoccupa fisicamente visto che dopo la sfida del Barbera – seguita dalla tribuna – è stato costretto a lasciare il ritiro. In queste ore sarà valutato con degli esami. Sarri incrocia le dita che non si tratti di nulla di grave. Gli altri due azzurri, Acerbi e Zaccagni, resteranno agli ordini di Mancini fino all'inutile sfida contro la Turchia di domani sera, dopodiché si rivedranno nel Lazio Training Center. Dei biancocelesti ancora in ritiro con la propria Nazionale i primi a rivedersi nella Capitale saranno Marusic e Cabral, attesi protagonisti in Montenegro-Grecia e San Marino-Capo Verde. Stesse tempistiche di Acerbi e Zaccagni invece per Strakosha e Hysaj visto che domani sera l’Albania affronterà la Georgia. Idem per Milinkovic (Danimarca-Serbia) e Kamenovic (Serbia-Armenia). L’ultimo a rientrare sarà Romero, volato in Argentina per fare la spola tra l'u20 di Mascherano e la Selección di Scaloni e più carico che mai: «Che bello indossare questa maglia».

Lazio, le condizioni di Radu e Cataldi

C’è poi il capitolo infortunati. Nella scorsa settimana Sarri era stato costretto a lasciare in stand-by due calciatori. Si è trattato di Radu, ai box dai giorni antecedenti al confronto col Venezia e, a sorpresa, Cataldi. Il veterano romeno è reduce una fastidiosa fascite plantare, ma le sue condizioni sono migliorate tanto da ipotizzare un tentativo di corsa sul campo con gli scarpini in questo inizio settimana. Il centrocampista invece ha riportato qualche piccolo acciacco nella seduta di mercoledì scorso, motivo per il quale è stato gestito tra giovedì e venerdì. Da oggi però è atteso col resto dei compagni. Queste le due situazioni alle quali si va ad aggiungere quella di Luiz Felipe. Tutto pronto per la ripresa, appuntamento alle 15:30.