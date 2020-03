Lazio, da Lulic a Parolo: il rinnovo del contratto è servito

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tre rinnovi all’orizzonte. Il lavoro della Lazio non si ferma. La squadra si ritroverà in campo, salvo sorprese, il prossimo 23 marzo. Sulla scrivania, invece, il ds Igli Tare ha i contratti di Cataldi, Lulic e Parolo, che scadranno il prossimo 30 giugno. L’intenzione è quella di prolungarli tutti con un adeguamento di stipendio. Per Cataldi manca solo l’ufficialità: il rinnovo fino al 2024 non è un mistero, ma non è stato ancora reso noto dalla società. Discorso diverso per Lulic e Parolo. Il bosniaco è alle prese con un problema alla caviglia che lo ha costretto all’intervento chirurgico lo scorso febbraio. Un infortunio sfortunato con un decorso complicato. Difficilmente la Lazio abbandonerà nel momento del bisogno il suo capitano, risultato quasi sempre tra i migliori in tutte le partite giocate. Parolo, al netto di qualche prestazione al di sotto delle aspettative, è considerato un uomo squadra. Non è escluso che in un eventuale proposta di rinnovo ci sia l’opzione per un futuro da dirigente.