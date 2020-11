Lazio, da Luis Alberto a Cataldi: «No alla violenza sulle donne»

Un cartellino rosso alla violenza sulle donne. I giocatori della Lazio si uniscono alla campagna di sensibilizzazione promossa dalla Lega Serie A per l'ottava giornata di campionato. Danilo Cataldi, Pepe Reina e Felipe Caicedo, insieme alle rispettive mogli, hanno fatto da testimonial sui social. «La violenza sulle donne è subdola, silenziosa, non è facile vederla, ma insieme possiamo dare un segnale: diamo tutti un rosso alla violenza. Unisciti a Serie A e WeWorld Onlus», si legge in un tweet della Lazio.

La violenza sulle donne è subdola, silenziosa, non è facile vederla. Ma insieme possiamo dare un segnale: diamo tutti #unrossoallaviolenza. Unisciti a @SerieA e @WeWorldOnlus pic.twitter.com/V1dLuaL5j9 — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) November 20, 2020

«Una donna su tre ha subito violenza almeno una volta nella vita. Una delle cose peggiori è che alla violenza ci si abitua fino a credere che sia la normalità. Noi non ci abitueremo mai», il messaggio di Cataldi e della moglie Elisa.

Ultimo aggiornamento: 15:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA