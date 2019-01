​Lazio, da Leiva a Cataldi: rinnovi in lista d’attesa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Anno nuovo, contratti vecchi da ritoccare. In casa Lazio è lunga la lista dei giocatori pronti a rivedere i loro accordi con la società biancoceleste. Da Lucas Leiva a Danilo Cataldi sono tanti i calciatori che, insieme ai rispettivi agenti, incontreranno il presidente Claudio Lotito e il ds Igli Tare per discutere del proprio futuro.SENATORIIl brasiliano, sempre più leader del centrocampo, non avrà problemi a prolungare il contratto (in scadenza nel 2020) al termine della sessione di mercato. Adeguamento dell’ingaggio da 2,2 a 2,5 milioni di euro con una stagione in più (fino al 2021). Stessa filosofia che verrà adottata per Senad Lulic e Marco Parolo, senatori (entrambi in scadenza nel 2020) con un possibile futuro da dirigente (in particolare per l’ex Parma).CATALDIDa definire anche la situazione di Cataldi. Il centrocampista classe ’94, tornato in estate dal prestito al Benevento, ha scalato le gerarchie. Da ultimo nelle preferenze di mister Inzaghi, l’ex Genoa è diventato la prima alternativa a Leiva come playmaker e una valida opzione a Parolo e Milinkovic nel ruolo di mezzala (sua posizione naturale). L’ex Primavera (8 presente in questa stagione, 1 gol e 1 assist) ha scavalcato la concorrenza di Murgia e nelle ultime setimane ha messo la freccia su Badelj e Berisha, che finora non hanno convinto. Risultati frutto di una crescita avvenuta allenamento dopo allenamento e già notata da Inzaghi ad Auronzo di Cadore. Prodotto del vivaio e protagonista nelle ultime due edizioni degli Europei con l’Italia Under 21, Cataldi andrà in scadenza di contratto nel 2020. Un patrimonio da valorizzare e un profilo su cui contare nel presente e nel futuro: per questo la Lazio incontrerà presto il suo procuratore, Giuseppe Riso.