Lazio, da Hysaj a Zappacosta: ecco gli affari esterni

Un’altra triplice alleanza, l’unione Tare-Medes-Lucci è l’unica speranza. Il diesse ha chiesto al procuratore di Cristiano Ronaldo di piazzargli a tutti i costi Wallace, anche in prestito con diritto di riscatto, pur di recuperare poi almeno 8 milioni. Si è fatto sotto il Wolverhampton, ma i contatti sono frenetici anche con Francia e Portogallo. La Lazio incrocia le dita perché vorrebbe subito portare a Formello un giovane centrale top secret in scadenza e sbaragliare la concorrenza. D’altronde sul centro-destra Inzaghi ha ritrovato l’equilibrio rilanciando Luiz Felipe titolare come alla prima giornata. Anche col Napoli al ritorno si preannuncia il terzetto difensivo dell’andata. Invece mancherà lo squalificato (per due giornate) Marusic. Chi lo sostituirà rimane un enigma perché su quella fascia sono tutti in vendita, anche se Tare è già pronto a metterci una pezza. Sempre più probabile il rientro di Djavan Anderson da Salerno sino a fine stagione per tamponare l’emergenza. Guarda caso, pure il 23enne olandese fa parte della scuderia Mendes e col braccio destro Ezio Castriota (colui che concluse col Monaco l’affare Keita) è stato bloccato il suo trasferimento a Foggia. L’ex Bari ha collezionato appena 6 presenze in Campania, ma Inzaghi lo ha testato ad Auronzo e ha già dato il via libera nonostante preferirebbe un altro rinforzo. Magari un’altra occasione da poter cogliere all’ultimo giorno di questo mercato.Tutto può ancora succedere perché in fondo la Lazio si sta comunque guardando intorno. Non a caso ha parlato con Ferrero, in prima persona, il presidente Lotito: in casa Samp piace il 27enne Jacopo Sala. Occhio alla situazione di Hysaj in rotta con Ancelotti a Napoli: è un vecchio pallino albanese di Tare dai tempi dell’Empoli, ha ancora 23 anni, difficilmente lo svenderà De Laurentiis nonostante gli ottimi rapporti. La sua situazione però è simile a quella di Zappacosta con Sarri. Ed è sull’ex terzino del Torino che si stanno più concentrando per il colpo top tutte le attenzioni biancocelesti: c’è in missione in Inghilterra l’agente Lucci. Il 26enne ha tanta voglia di tornare in Italia, il Chelsea ha detto sì al cessione in prestito a gennaio con diritto di riscatto a 15 milioni e questa è già una svolta. Ma la Lazio, se prima non cederà oltre Caceres, anche Basta (Bologna) e Patric (Turchia, Spagna e Premier), non ha intenzione di sovraffollare la rosa.RIPRESALa triplice vendita condiziona insomma la fascia destra, così Lucci deve concentrarsi su Murgia. Il giovane centrocampista non aveva preso bene già in estate l’operazione del suo agente, che aveva portato a Formello oltre Correa anche Badelj, aumentandogli la concorrenza. Adesso Alessandro potrebbe finire al Genoa (in prestito), ma occhio al tentativo in extremis di Spal e soprattutto dell’Empoli. Il Brescia vuole soffiare al Pescara Alessandro Rossi: il baby attaccante ha bisogno di giocare, non trova nessuno spazio con Correa, Caicedo e Immobile. La Lazio non toccherà nulla adesso (per giugno prenotato il 19enne Bobby Adekanye, in scadenza col Liverpool) lì davanti, poco importa che rispetto all’ultima stagione manchino diverse reti. Tare e Inzaghi sono convinti che tornerà il miglior attacco, ora che sono stati recuperati Milinkovic e Luis Alberto. Domani torneranno tutti alla ripresa, anche Immobile da Dubai dove ha ricaricato le pile e preso la mira. Probabilmente non ritroverà intanto già più Caceres come compagno: ai dettagli il suo trasferimento al Parma per un anno e mezzo.