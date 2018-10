Milinkovic e Luis Alberto: la crisi biancoceleste è di coppia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il mal di big ora è cronico, così come la scomparsa dei gioielli di famiglia dopo l’exploit del primo anno. Che fine hanno fatto Milinkovic e Luis Alberto? Impossibile pensare di poter competere con le grandi senza i due giocatori di maggior talento. Sergej – tranne a Udine – non è mai uscito dal campo, eppure contro l’Inter è scomparso ancora una volta dopo un lampo (il lancio per Immobile). Lui continua a giocare perché è un diesel e forse è l’unico modo per poter riammirare prima o poi il campione, eppure alla decima giornata viene il sospetto che ci sia qualcosa che vada oltre il semplice ritardo di condizione. E’ vero, il serbo dopo il mondiale (dove non ha certo brillato) aveva saltato tutto il ritiro e anche l’anno scorso a questo punto del campionato aveva collezionato soltanto 2 gol. Oggi è fermo a una rete e un assist, realizzati nell’unica gara (col Genoa) in cui si è rivisto un barlume del “vecchio” Milinkovic. Ma rispetto al passato è evidente l’involuzione in altri numeri: Sergej quasi (0.4 volte a partita rispetto all’1 dell’anno scorso) non tira e, quando lo fa, prende male la mira, vince meno duelli arei (il 36% contro il 55% del 2017/18). Dati confermati anche contro l’Inter, quarto big match in cui il numero 21 si è eclissato dopo 3 occasioni create e una sforbiciata alle stelle. Non accelera, non sterza coi piedi eppure percorre con l’Inter quasi 12mila chilometri. Non gli manca dunque la gamba, forse adesso c’è pure una questione tattica. Il suo genio è contenuto quando gioca Caicedo, che occupa più spazio vicino a Immobile, e c’è meno libertà di azione. Inzaghi nell’ultimo periodo è stato quasi costretto a limitarlo nel ruolo da mediano, da quando è sparito Luis Alberto. Lo spagnolo l’anno scorso svariava, permetteva al serbo d’inserirsi e diventare incontenibile. Non a caso, dei 12 gol realizzati da Sergej, ben 7 erano arrivati da dentro l’area di rigore. Nel monday night Luis Alberto l’ha vista solo dalla panchina, dal momento che continua a lamentare una “misteriosa” pubalgia. Senza aver giocato, il numero 10 ieri era di nuovo a riposo (lavoro in solitario) a Formello, anche il suo caso per la Lazio sta diventando deleterio. E’ presto per dirlo, ma sembra già di rivedere la fine di Zarate e Felipe, trattenuti a Roma – nonostante proposte milionarie – dopo i fasti di una sola stagione. Non arrivò mai la loro consacrazione. La storia rischia di ripetersi con Milinkovic e Luis Alberto, uno fresco di rinnovo e l’altro in attesa. Respinto in estate un doppio assalto complessivo da 135 milioni, quanto propongono oggi Milan e Siviglia?Corsi e ricorsi. Così diventa impossibile per Inzaghi, senza altri sostituti campioni in rosa, poter competere alla pari con le squadre di vertice. Una problema che non riguarda poi solo questa panchina, ma ormai un’intera era Lotito: dal 2004 (avvento di Lotito) a oggi, contro Juve, Milan, Inter, Napoli e Roma, in 136 partite la Lazio ha totalizzato (tra andata e ritorno in A), solo 24 vittorie, 35 pareggi e ben 77 sconfitte, con 138 gol fatti e ben 242 subiti. Almeno c’è un salto di qualità con lo sponsor: evento Marathonbet oggi a Formello con alcuni tifosi (estratti) che faranno una foto ufficiale in tribuna insieme ai giocatori e ai manager biancocelesti. Almeno lì si rivedranno Milinkovic e Luis Alberto nelle loro vesti.