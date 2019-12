Lazio, la crescita di Cataldi: asso nella manica di Inzaghi e talismano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Talismano e asso nella manica. Non sbaglia una partita in campionato, Danilo Cataldi. Il centrocampista della Lazio classe ’94 finora ha collezionato otto presenze in Serie A: sette vittorie e un pareggio, quello in rimonta contro l’Atalanta all'Olimpico quando lui entrò sul 3-0 per i nerazzurri. Uno score niente male per l’ex Primavera, bravo a farsi trovare pronto al momento giusto. Un compito non facile, soprattutto perché Danilo ha dovuto sovvertire, allenamento dopo allenamento, le gerarchie. Nell’ordine Murgia, Badelj, Berisha e Parolo sono stati scavalcati da Cataldi, che invece di cercare spazio altrove ha fatto cambiare idea a Simone Inzaghi. Regista, mezzala e addetto ai calci piazzati, Cataldi è un centrocampista completo con ampi margini di miglioramento. Lunedì scorso contro a Cagliari ha dato prova di grande maturità. Entrato al posti di Leiva sul risultato di 1-0 per i rossoblù, il centrocampista ha messo ordine nel mezzo, assicurando qualità e quantità. Doti abbinate alla personalità e all’attaccamento alla maglia, che solo uno come lui, cresciuto con i colori biancocelesti, può vantare. Insomma, un’arma in più per il tecnico, attento anche alle statistiche: con Cataldi in campo la Lazio le ha vinte quasi tutte. E domenica ci sarà la Supercoppa contro la Juventus in Arabia Saudita. In caso di vittoria sarebbe il suo secondo trofeo con la Lazio, dopo la Coppa Italia dello scorso maggio vinta con l'Atalanta.