Lazio, più fantasia e meno polemiche per centrare l'Europa dei big

Lì, al quarto piano, tira una strana aria. Al momento la Lazio ci abita da sola ma gli spifferi cominciano ad insinuarsi con troppa insistenza. Un film che sembra ripercorrere il copione dello scorso anno. Il primo fotogramma ha il colore granata. Quello del Torino. Nella passata stagione le sviste arbitrali ebbero il loro culmine proprio contro la squadra di Cairo: rigore negato, Immobile espulso e ko per 3-1. Stavolta è finita in pareggio con un rigore molto dubbio. Un piccolo passo falso che ha consentito alle inseguitrici di ridurre di molto i distacchi: il Milan è a -1 e la Roma a -2.E allora ecco che dalle parti di Formello tornano ad aleggiare gli spettri degli arbitri e del Var. Tare si è detto «sconcertato» mentre Lotito ha provato a chiedere spiegazioni trincerandosi dietro un assordante silenzio. La paura è che ancora una volta sul cammino dei biancocelesti vengano messi ostacoli più alti di quelli che normalmente ci sono lungo la strada che porta al quarto posto. Massima allerta ma vietato però cadere nella depressione e nel tunnel del complottismo. Le due dirette avversarie, per il loro peso specifico, non lasciano tranquilli tifosi e dirigenti. La Lazio, però, è una squadra che ha la maturità sufficiente per lottare fino alla fine e conquistare quel quarto posto perso la passata stagione sul filo di lana. Lo dimostra il fatto che nonostante qualche inciampo di troppo i ragazzi di Inzaghi sono in Champions. Manca tutto il girone di ritorno ma le premesse per fare bene ci sono tutti. Bisognerà tenere alta la guardia e soprattutto la concentrazione. L’anno che verrà si aprirà con il doppio confronto con Napoli e Juventus.Già, quelle big che ormai sono un vero e proprio tallone d’Achille. Inevitabilmente l’obiettivo grosso passa per i confronti diretti. Un solo punto (pareggio con il Milan) il misero bottino raccolto all’andata. La Lazio ne dovrà fare di più se vuole mantenere il sogno vivo. I problemi di gioco palesatesi tra novembre e inizio dicembre sembrano essersi dissolti. La ritrovata serenità dello spogliatoio e un modulo con più fantasia sembra aver restituito il sorriso. Fondamentale anche aver ritrovato giocatori come Luis Alberto e Milinkovic, assenti ingiustificati in questa prima parte di stagione. Senza lo spagnolo e il serbo i biancocelesti diventano meno pericolosi. Inzaghi è stato bravo a tenere la barra sempre dritta anche quando la tempesta sembrava prendere il sopravvento su tutto e tutti.Risolto anche il problema del gol: segnano difensori e centrocampisti. Bisogna ritrovare le reti determinanti di Immobile. L’ultimo centro di Ciro è datato 8 dicembre, il rigore al 95’ contro la Sampdoria. Quello dell’illusione della rimonta. Immobile è il miglior attaccante della serie A, ha segnato più di tutti nell’anno solare: 23 gol. Meglio anche di Icardi fermatosi a 21. Ultimo ma non per importanza: per arrivare in Champions serviranno anche i tifosi. Troppe volte l’Olimpico ha offerto uno spettacolo desolante. Che giorno è? Che anno è? Questo è il tempo di vincere con te.