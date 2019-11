Correa, un gol per l'Europa League con la testa alla Champions

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un “Tucu” sotto porta per crederci ancora.sblocca e decide il match d’contro il Cluj all’Olimpico. Un sinistro chirurgico al minuto 25 del primo tempo che vale l’1-0 e mantiene vive le speranze della. Il cammino dei biancocelesti in coppa però resta in salita. Per accedere alla prossima fase servirà una vittoria contro ilin Francia il 12 dicembre e sperare in una sconfitta dei romeni contro il, primo nel Girone E.Lapidario il commento dialla vigilia della sfida con il Cluj: «Non passeremo». Forse è per questo che la squadra ieri non ha pernottato a Formello per il consueto ritiro pre-gara. Un aspetto che però non ha influito sui giocatori schierati in campo, primo fra tutti Correa. L’argentino, titolare in attacco con, si muove bene, trovando spesso l’intesa con l’olandese. Al 41’ avrebbe l’opportunità di realizzare il 2-0, ma il suo destro termina lontano dalla porta difesa da Arlauskis. Nella ripresa qualche spunto positivo e nulla più. Forze preservate in vista dell’incontro di domenica contro l’Udinese, in programma all’Olimpico alle ore 15:00. Una partita di fondamentale importanza per continuare la corsa Champions.