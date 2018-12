Lazio, Correa un assist per salvare la Lazio

Un assist per Immobile e poco più. Joaquin Correa non brilla contro il Chievo Verona. L’argentino, schierato titolare al Bentegodi, non incide come contro il Milan. Domenica scorsa aveva salvato la Lazio dalla sconfitta, facendo esplodere di gioia l’Olimpico al 93’ con un gol capolavoro. Oggi ha contribuito al pareggio della Lazio, ma Inzaghi si aspettava di più. Soprattutto dopo la scialba prestazione in Europa League contro l’Apollon Limassol. Insomma, Correa ha convinto a metà, ben figurando comunque rispetto alle ultime uscite di Luis Alberto. Lo spagnolo, fermo ai box per un problema al pube, non è stato convocato e spera di rientrare domenica prossima contro la Sampdoria. In settimana il tecnico aprirà di nuovo il ballottaggio per affiancare Immobile: Correa, Luis Alberto e Caicedo si contenderanno una ancora una volta la maglia da titolare. © RIPRODUZIONE RISERVATA