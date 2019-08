Lazio, Correa porta tutti a cena fuori per il suo compleanno

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I fuochi d’artificio con vista su Roma, la torta alla frutta e un brindisi al suo 25esimo compleanno.ha festeggiato in grande stile, ma senza eccessi, dopo la seduta pomeridiana di ieri. Una cena con gli amici più stretti e tutta la squadra in un noto ristorante vicino al centro sportivo di, dove i biancocelesti si erano già ritrovati questo inverno durante un ritiro “punitivo” per cementare il gruppo. Ieri sera l’occasione per stringersi ancor di più in vista della nuova stagione: il compleanno del “Tucu”, decisivo nella finale dicon l’Atalanta e pronto quest’anno a giocare titolare in coppia con. Da Leiva a Patric passando per i nuovi come Adekanye, i calciatori hanno risposto all’invito dell’ex Siviglia, che in meno di un anno si è ritagliato un ruolo importante nello spogliatoio. Insomma, l’entusiasmo c’è e si tocca con mano nello spogliatoio della, mentreda giorni ha messo nel merino la sfida con la Sampdoria del prossimo 25 agosto a Marassi.