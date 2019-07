Lazio, Correa suona la carica: «Vogliamo la Champions»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«La voglia di arrivare all'obiettivo Champions è tantissima, penso tutti i giorni a quello». Lavora sodo per l’Europa che conta, Joaquin Correa. «Bisogna iniziare con intensità già nella pre-season per arrivare bene alle ultime partite di campionato». È questa la ricetta svelata dell’argentino ai canali ufficiali del club direttamente dal ritiro di Auronzo di Cadore. «Stiamo lavorando bene, con un buon ritmo e siamo tutti molto contenti di quello che stiamo facendo qui - ammette Correa -. Nelle prime amichevoli abbiamo avuto buone sensazioni. C'è un'ottima intesa tra tutti noi, anche i nuovi si stanno adattando alla grande». Su tutti «Jony che ha sempre fatto l'esterno d'attacco e Lazzari che va sempre in avanti». L’augurio de Tucu è che «diano una grande mano alla squadra». Gli obiettivi sono chiari: «Siamo forti, abbiamo una squadra di grandissima qualità. Dobbiamo credere in noi stessi e cercare di migliorare». L’ex Siviglia nelle amichevoli è stato impiegato in coppia con Immobile. Test generali in vista della prossima stagione: «Non voglio dire nulla sui gol da fare. Io punto al massimo, a migliorare ogni giorno. Non mi pongo nessun obiettivo in partenza, se non fare la differenza partita per partita». Una missione compiuta lo scorso maggio nella finale di Coppa Italia contro l’Atalanta, quando segnò il gol del 2-0. Intanto, Simone Inzaghi, dopo l’allenamento mattutino, ha concesso un pomeriggio libero ai suoi uomini.